Учасниця "Холостяка" розкрила "неприємну" фразу Цимбалюка, яку вирізали з ефіру

Як Цимбалюк приголомшив учасницю "Холостяка"

Ірина розповіла, що останній день на проєкті загалом був позитивним, адже вона зблизилася з іншими учасницями. Вона відчувала, що покине шоу і була до цього готова, але останні слова Тараса її сильно розчарували.

"Я знала, що сьогодні піду. Мені було цікаво, яка буде причина - ти мені вже не так подобаєшся чи зникла зацікавленість. Це можливо і це ок, бо кожна людина має свій вибір. Але те, що я почула, в мене був ступор", - поділилася вона.

Ірина згадала, яким насправді було прощання з Цимбалюком (скриншот)

Холостяк вирішив обрати зовсім іншу причину для прощання.

"Я в проєкті постійно казала, що для мене важливий час разом, бо в минулих стосунках мені цього не вистачало. Я нічого не казала за фінанси. Лише один раз, що 50 на 50 мені не підходить. Зрештою я стою і чую таку фразу: "Знаєш, я зрозумів, що тобі потрібен чоловік, який в першу чергу буде тебе забезпечувати", - розповіла учасниця.

Кулешина на Церемонії троянд (скриншот)

Ці слова стали для Ірини несподіванкою, розлютили її та образили. Спроби щось пояснити були марними.

"Він такий: "Ти мені не раз це казала", а я така: "Коли я тобі це казала?" Він: "Ну, ти казала", і далі не продовжує. Потім кладе троянду і каже: "Можна, я тебе проведу?" - пригадала вона.

Ірина пригадала, як прощалася з Цимбалюком (скриншот)

Після Церемонії вона ще довго прокручувала ці слова, не розуміючи, чому її не почули.

"Я була зла. Дякую, Тарасе, вивів ти мене на емоцію. Мені було настільки неприємно. Чи мене не почули? Ми дійшли до машини, і він такий: "Я впевнений, ти знайдеш своє кохання за межами проєкту". Я щось йому кажу, а він мене перебиває. Потім я розумію, що мені щось йому доводити немає сенсу. Він зробив свій вибір, і я його приймаю", - підсумувала вона.



Що відомо про Ірину Кулешину

Нагадаємо, вона родом з Кривого Рогу і має власний бренд купальників, який продовжує розвивати.

Історія Ірини на шоу розпочалася з яскравої появи. Вона влаштувала Холостяку віртуальну подорож. Сидячи в кабріолеті, вони спостерігали на екрані кадри з різних країн.

Проте вже у 8 випуску дівчина не отримала троянду. Тарасові нібито не сподобалися її історії про бізнес та зосередженість на фінансовій темі.

Ще в інтерв'ю РБК-Україна Ірина згадувала, що наприкінці участі відчула від актора різкий холод, хоча спочатку, здавалося, був інтерес.