"У цю дівчину я вірю". Христина Соловій зізналася, за кого вболівала на Нацвідборі

Чому Соловій відмовилася від Нацвідбору

Співачка зізалася, що вже втретє відмовилася від участі в Нацвідборі на "Євробачення". На це є поважна причина.

"Я цього року вже втретє чи вчетверте відмовилась, тому що розумію, що моя робота над альбомом в стилі українських 90-х набагато важливіша, ніж "Євробачення". Це я сама для себе вирішила. Можливо, для когось це по-іншому зовсім виглядає і звучить", - поділилася вона.

Втім, це не завадило їй спостерігати за претендентами цьогорічного відбору. Тут вибір зірки був однозначним.

За кого вболівала Соловій

Найбільше співачку вразила учасниця, яка має особливу щирість та справжність. Це переможниця Нацвідбору LELÉKA.

"Я не можу нічого сказати там про всіх учасників, бо з усіма не знайома. З деякими вдавалося, звісно, перетинатися в житті. Але в цю дівчину я вірю", - сказала Хрисина.

"Навіть якщо вона не займе якогось почесного місця, я дуже рада, що Україна її відкрила, тому що вона працює з народною піснею. І для мене це дуже близько, тому що я теж починала свій музичний шлях саме з цих глибин", - додала вона.

Христина Соловій про Нацвідбір (фото: instagram.com/soloviyka)

Що відомо про LELÉKA

Співачка, справжнє ім'я якої Вікторія Корнікова, родом з Донецької області, а останні 10 років проживає в Німеччині.

Вона здобула перемогу в національному відборі на "Євробачення-2026" за результатами оцінок журі та глядачів, які віддали їй максимальну кількість балів.

LELÉKA представить Україну на пісенному конкурсі у Відні з піснею "Ridnym", яка розповідає про нерозривний зв'язок з близькими людьми, внутрішню силу та надію.