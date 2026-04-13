Цього чекали всі фанати: українець у НБА вперше отримав особливий статус у легендарному клубі

Дебют у старті та ігровий рекорд

Заключний поєдинок регулярної першості проти "Орландо Меджик" став знаковим для 23-річного Максима Шульги.

Вихованець українського баскетболу вперше у кар'єрі розпочав матч НБА з перших хвилин. Раніше захисник з'являвся у складі "Селтікс" виключно після виходу на заміну.

Ця поява стала для українця десятою в офіційних іграх ліги. Тренерський штаб довірив Шульзі 18 хвилин ігрового часу - це абсолютний особистий рекорд баскетболіста.

До цього моменту його найтриваліше перебування на майданчику не перевищувало 6 хвилин.

Статистика виступу та підсумки "регулярки"

За відведений час Максим встиг відзначитися результативним триочковим кидком. Також до активу захисника увійшли 3 підбирання та 1 перехоплення.

Це лише другий випадок у сезоні, коли Шульзі вдалося набрати очки у складі бостонців; раніше він відзначався 4 пунктами у зустрічі з "Міннесотою".

"Бостон" святкував перемогу над "Орландо" з рахунком 113:108.

Команда завершила регулярний сезон на другій сходинці Східної конференції, маючи в активі підписаний у березні повноцінний дворічний контракт із українцем на суму 2.3 мільйона доларів.

Очікування перед плей-офф

Наразі "Селтікс" готуються до старту в іграх на виліт. Перший матч команди у плей-офф заплановано на 19 квітня.

Опонент "Бостона" визначиться за підсумками стадії плей-ін, де за право зіграти з командою Шульги боротимуться "Філадельфія 76ерс" та "Орландо Меджик".