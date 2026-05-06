Цей ривок вирішив долю золота: як "Буковинка" переграла "Балту" у вирішальному сеті

Чернівецька "Буковинка" вдруге поспіль здобула золоті медалі жіночої Суперліги. У вирішальному п'ятому матчі фінальної серії чинні чемпіонки виявилися сильнішими за волейболісток "Балти", захистивши титул.
Жіноча волейбольна Суперліга завершилася тріумфом команди з Чернівців. У фінальному протистоянні, яке розтягнулося на максимально можливу кількість поєдинків, "Буковинка" підтвердила статус найсильнішого клубу країни, здолавши опір представниць Одещини.
Цьогорічний розіграш трофею став значно напруженішим за минулорічний фінал.
Якщо в попередньому сезоні чернівецький колектив закрив серію за три зустрічі, то зараз доля золотих нагород вирішувалася в п'ятій грі.
Після двох стартових перемог "Буковинки", здобутих на тайбрейках, "Балта" змогла вирівняти становище, перевівши з'ясування стосунків у фінальний поєдинок.
Початок матчу був за "Балтою", яка в першій партії вела з рахунком 15:7.
Проте гравчині "Буковинки" зуміли організувати камбек, нівелювавши відставання та забравши сет - 25:22. Друга партія пройшла за повної переваги чернівчанок (25:14).
Попри поразку в третьому сеті (16:25), підопічні з Чернівців мобілізувалися у четвертій чверті.
Ключовим став ривок наприкінці гри: за нічийного рахунку 17:17 "Буковинка" видала серію з восьми результативних балів поспіль, поставивши переможну крапку в чемпіонаті.
Найкращий результат за набраними очками продемонструвала Андріана Павлик, яка принесла "Буковинці" 21 бал.
У складі суперниць найактивнішою була Ірина Ногіна (10 пунктів).
"Ми це зробили - ми чемпіонки. Цей момент назавжди в історії команди. Дякуємо всім, хто був з нами", - прокоментували успіх у пресслужбі чернівецького клубу.
Для "Буковинки" це друге чемпіонство в історії.
"Балта" другий рік поспіль задовольняється сріблом, а бронзові нагороди сезону виборов вінницький "Добродій-Медуніверситет-ШВСМ".