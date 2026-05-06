Цей ривок вирішив долю золота: як "Буковинка" переграла "Балту" у вирішальному сеті

Жіноча волейбольна Суперліга завершилася тріумфом команди з Чернівців. У фінальному протистоянні, яке розтягнулося на максимально можливу кількість поєдинків, "Буковинка" підтвердила статус найсильнішого клубу країни, здолавши опір представниць Одещини.

Шлях до золота через п'ять поєдинків

Цьогорічний розіграш трофею став значно напруженішим за минулорічний фінал.

Якщо в попередньому сезоні чернівецький колектив закрив серію за три зустрічі, то зараз доля золотих нагород вирішувалася в п'ятій грі.

Після двох стартових перемог "Буковинки", здобутих на тайбрейках, "Балта" змогла вирівняти становище, перевівши з'ясування стосунків у фінальний поєдинок.

Перебіг вирішальної гри

Початок матчу був за "Балтою", яка в першій партії вела з рахунком 15:7.

Проте гравчині "Буковинки" зуміли організувати камбек, нівелювавши відставання та забравши сет - 25:22. Друга партія пройшла за повної переваги чернівчанок (25:14).

Попри поразку в третьому сеті (16:25), підопічні з Чернівців мобілізувалися у четвертій чверті.

Ключовим став ривок наприкінці гри: за нічийного рахунку 17:17 "Буковинка" видала серію з восьми результативних балів поспіль, поставивши переможну крапку в чемпіонаті.

Героїні матчу та підсумки сезону

Найкращий результат за набраними очками продемонструвала Андріана Павлик, яка принесла "Буковинці" 21 бал.

У складі суперниць найактивнішою була Ірина Ногіна (10 пунктів).

"Ми це зробили - ми чемпіонки. Цей момент назавжди в історії команди. Дякуємо всім, хто був з нами", - прокоментували успіх у пресслужбі чернівецького клубу.

Для "Буковинки" це друге чемпіонство в історії.

"Балта" другий рік поспіль задовольняється сріблом, а бронзові нагороди сезону виборов вінницький "Добродій-Медуніверситет-ШВСМ".