"Це трохи сумно". Олена Кравець зізналася, як змінилися її стосунки з Зеленськими

Що сказала Олена Кравець про стосунки з Зеленськими

За словами зірки, вона вже багато років не підтримує зв'язок зі своєю похресницею Оленою Зеленською.

"Я не бачусь з нею, на превеликий жаль, бо я сумую за нею. Ми не спілкуємось навіть телефоном, тому що у мене немає її телефону. Отак всі роблять, але це безпека", - заявила вона.

Акторка прокоментувала, як трансформувалася її дружба з колишнім "квартальним чоловіком".

"Він значуща людина в моєму житті. Так, я багато за що йому вдячна в своєму житті. Але з того моменту, як він почав політичну діяльність, ми бачилися, здається, рази два ще до ковіду. Потім ми не бачились", - розповіла вона.

Олена також зізналася, коли востаннє зустрічалася з першою леді.

"Ми бачились один раз, коли був подкаст і моя Маша (донька - ред) його вела. Там по програмі "Ти як?" я просто приїхала обійняти її і ми швидко поспілкувались про батьків, дітей, а що мама, як там Саша тощо", - поділилася вона.

Водночас Кравець розповіла, що іноді надсилає президенту повідомлення, якщо хоче привітати його дітей, Олену або поділитися своїм ставленням.

"Але відповіді немає. Іноді немає. Іноді дякую. Іноді, бачу, що він не прочитав. Ми на різних полюсах", - зазначила вона.

Що писала Зеленському і чи важко відпускає друзів

Акторка не приховує, все ще відчуває зв'язок, але сьогодні дружнього спілкування немає.

"Це трохи сумно, але я вже казала йому. Одразу написала, коли він пішов на посаду: "Я дуже хвилююсь за тебе. Я бачу все. Спостерігаю, але не хочу турбувати твій мозок, бо розумію, яку кількість повідомлень ти отримуєш", - поділилася вона.

Наостанок Олена дала зрозуміти, що їй непросто відпускати друзів, але доводиться.

"Просто приходить іноді такий час: дорога спочатку спільна, а потім - оп, і розвилка", - зазначила вона.