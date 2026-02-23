Це остаточно: росіяни виступлять під своїм прапором на Іграх-2026, попри жорсткий опір

Рішення Генеральної асамблеї МПК є остаточним

Президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонс під час пресконференції в Мілані підтвердив, що 10 атлетів з Росії та Білорусі отримають право виступати на Паралімпіаді-2026 під своїми прапорами.

За його словами, рішення Генеральної асамблеї МПК є остаточним і не підлягає скасуванню:

"Ми дуже демократична організація. Це питання виносили на різні слухання Генеральної асамблеї у 2022, 2023 та 2025 роках, і щоразу, коли Генеральна асамблея приймала рішення, ми дотримувались його... Це рішення не можуть скасувати ні радою, ні я", - заявив Парсонс.

Україна повністю бойкотуватиме церемонію відкриття

Через присутність атлетів з Росії та Білорусі Національний паралімпійський комітет України оголосив про повний бойкот церемонії відкриття ігор.

Команда все ж братиме участь у змаганнях і боротиметься за 79 комплектів нагород.

"З різних причин Національні паралімпійські комітети можуть вирішити не брати участі в церемонії відкриття. Ми наполегливо закликаємо їх бути присутніми на ній", - зазначив президент МПК.

"На нашу думку, церемонія відкриття не має бути політизованою, але ми поважаємо та розуміємо різні погляди. Якщо вони не хочуть брати участь, нам шкода, але ми поважаємо це. Ми не введемо ніяких санкцій щодо цього", - додав Парсонс.

Підтримка бойкоту іншими країнами

Рішення України підтримав Чеський паралімпійський комітет, а також деякі польські чиновники оголосили, що не братимуть участі в урочистій частині відкриття.

Парсонс наголосив, що організація зобов’язана дбати про права спортсменів і створити їм оптимальні умови для виступу, навіть якщо це викликає політичні дискусії.

"Ми ведемо діалог з італійським урядом та усвідомлюємо, що деякі чиновники Італії публічно заявили про те, що їм не подобається це рішення. Але його ухвалили близько п'яти місяців тому", - розповів Ендрю Парсонс.

"Ідея рішення полягала в тому, щоб захистити спортсменів, щоб вони могли мати найкращі умови для змагань... Могли отримати найкращий досвід та надіслати світові меседж, який вони хочуть", - зазначив президент МПК.

Коли відбудуться Ігри

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року пройдуть з 6 по 15 березня у Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Під час змагань буде розіграно 79 комплектів нагород.