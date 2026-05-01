"Це моє рідне дитя". Сумська висловилася про старшу доньку та хейт навколо родини

Що сказала Сумська про спілкування зі старшою донькою

Акторка зазнає чимало хейту через те, що її дочка свого часу обрала для життя Росію. Там вона залишилася і після початку повномасштабного вторгнення.

Під час одного із заходів у столиці акторку спитали, чи бачилася вона з Антоніною.

"Я не хочу жодного слова говорити, тому що кожна фраза одразу летить в простір", - сказала вона.

Ольга також висловилася щодо критики, яка лунає на адресу її родини через життя доньки в РФ.

"Я бажаю собі передусім витримки. Я намагаюся бути сильною, не реагувати на той хейт, який повсякчас виникає навколо нашої родини. І я мрію просто обійняти своїх рідних. Це моє рідне дитя, а я мама і я переживаю за них", - сказала вона.

Акторка дала зрозуміти, що поки не хоче обговорювати тему спілкування чи зустрічей з Антоніною.

Крім того, вона прокоментувала стосунки з сестрою Наталією, з якою вони не спілкуються. Вона зізналася, чи запрошувала її родичка на святкування свого ювілею - 70 років.

"Не запрошувала, але я привітала, тому що пам'ятаю, що це така велична дата. Може, колись все ж таки наші родинні стежки перетнуться", - зазначила вона.



Що відомо про розбрат в родині Сумської

Вже багато років старша дочка Антоніна живе в Москві, де разом з чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем виховує доньку та сина.

Після початку повномасштабного вторгнення вона жодним чином не висловлювалася щодо агресії РФ та залишилася там жити і працювати.

Така позиція спровокувала чимало критики як серед шанувальників, так і в родинному колі. Подейкують, що це стало однією з причин напружених стосунків Ольги з сестрою Наталією.

Водночас Сумська неодноразово наголошувала, що прагне відновити теплі взаєми з родичкою. Вона зізнавалася, що завжди ставилася до неї як до другої мами.