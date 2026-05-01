UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Це моє рідне дитя". Сумська висловилася про старшу доньку та хейт навколо родини

20:20 01.05.2026 Пт
2 хв
Акторку спитали, чи бачилася вона з дочкою, яка живе в РФ
aimg Сюзанна Аль Маріді
Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Ольга Сумська прокоментувала свої стосунки зі старшою донькою Антоніною Паперною, яка живе в Росії. Вона зізналася, чому воліє не говорити на цю тему та як ставиться до хейту навколо родини.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар зірки проєкту "Ранок у великому місті".

Що сказала Сумська про спілкування зі старшою донькою

Акторка зазнає чимало хейту через те, що її дочка свого часу обрала для життя Росію. Там вона залишилася і після початку повномасштабного вторгнення.

Під час одного із заходів у столиці акторку спитали, чи бачилася вона з Антоніною.

"Я не хочу жодного слова говорити, тому що кожна фраза одразу летить в простір", - сказала вона.

Сумська з доньками (фото: facebook.com/osumska)

Ольга також висловилася щодо критики, яка лунає на адресу її родини через життя доньки в РФ.

"Я бажаю собі передусім витримки. Я намагаюся бути сильною, не реагувати на той хейт, який повсякчас виникає навколо нашої родини. І я мрію просто обійняти своїх рідних. Це моє рідне дитя, а я мама і я переживаю за них", - сказала вона.

Акторка дала зрозуміти, що поки не хоче обговорювати тему спілкування чи зустрічей з Антоніною.

Крім того, вона прокоментувала стосунки з сестрою Наталією, з якою вони не спілкуються. Вона зізналася, чи запрошувала її родичка на святкування свого ювілею - 70 років.

"Не запрошувала, але я привітала, тому що пам'ятаю, що це така велична дата. Може, колись все ж таки наші родинні стежки перетнуться", - зазначила вона.


Що відомо про розбрат в родині Сумської

Вже багато років старша дочка Антоніна живе в Москві, де разом з чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем виховує доньку та сина.

Після початку повномасштабного вторгнення вона жодним чином не висловлювалася щодо агресії РФ та залишилася там жити і працювати.

Така позиція спровокувала чимало критики як серед шанувальників, так і в родинному колі. Подейкують, що це стало однією з причин напружених стосунків Ольги з сестрою Наталією.

Водночас Сумська неодноразово наголошувала, що прагне відновити теплі взаєми з родичкою. Вона зізнавалася, що завжди ставилася до неї як до другої мами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ольга СумськаНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу