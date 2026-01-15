"Це було дуже складно". Ірочка з "Холостяка" про найважчий момент на проєкті

Що Ірочка розповіла про участь у "Холостяку"

За словами фіналістки, життя на проєкті вимагало повної ізоляції від світу. Найскладнішим виявилося не працювати та перебувати без звичного ритму життя.

"Мене тоді питали, що буде найскладніше, коли підете на проєкт. Я сказала - це не працювати", - зізналася Ірочка.

Вона зазначила, що на початку адаптація в будинку проходила доволі спокійно, адже всі учасниці перебували в однакових умовах. Водночас емоційна напруга через постійну конкуренцію давалася взнаки.

"Ти приймаєш по факту те, що є. Ну трохи хотілось цю увагу десь діти, коли якісь сварки починалися", - поділилася вона.

Фіналістка "Холостяка" про найважчі миті на проєкті (кадр з інтерв'ю)

Також Ірочка пояснила, чому їй не вдалося близько здружитися з іншими дівчатами.

"Ми прийшли в умови, де всім подобається один чоловік. Ну як? Типу після проєкту, якщо хтось комусь імпонував і людина розуміла, що от було б цікаво поспілкуватись, подружитись, я цей варіант не виключала", - розповіла фіналістка, але зрештою ні з ким не продовжила спілкування після шоу.

Найважчий момент на "Холостяку"

Особливо складним, за словами Ірочки, став останній знімальний день, коли учасниці вже перебували в Києві та жили в готелі.

"Мені було дуже важко сидіти в готелі й чекати, коли всі підуть на побачення, бо ми вже живемо не в домі, де хтось свариться чи їсть. Ти сама, редактор. Просто чекаєш, малюєш розмальовки або, наприклад, я купила кросворд в "Сільпо". Ну і телевізор, звісно. "Хто зверху" - моя улюблена програма з Лесею Нікітюк, я запам’ятала всі випуски. Це було дуже складно", - зізналася вона.

Фіналістка додала, що в цей період відчуття ізоляції було особливо гострим.

"В останній період, коли ти чекаєш, я казала Тарасу: "А довго ще чекати? Скільки ще буде тих побачень?" Ти ніби вже живеш у Києві, в місті, виходиш в "АТБ", але не можеш пожити своє життя - взяти телефон, з кимось зустрітися", - розповіла вона.