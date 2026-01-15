"Це було дуже складно". Ірочка з "Холостяка" про найважчий момент на проєкті

Фіналістка романтичного реаліті "Холостяк", модель Ірина Пономаренко, відверто розповіла про складні моменти участі в шоу. Вона розкрила, який період став виснажливим емоційним досвідом.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідними деталями Ірочка поділилася в інтерв'ю Славі Дьоміну.
За словами фіналістки, життя на проєкті вимагало повної ізоляції від світу. Найскладнішим виявилося не працювати та перебувати без звичного ритму життя.
"Мене тоді питали, що буде найскладніше, коли підете на проєкт. Я сказала - це не працювати", - зізналася Ірочка.
Вона зазначила, що на початку адаптація в будинку проходила доволі спокійно, адже всі учасниці перебували в однакових умовах. Водночас емоційна напруга через постійну конкуренцію давалася взнаки.
"Ти приймаєш по факту те, що є. Ну трохи хотілось цю увагу десь діти, коли якісь сварки починалися", - поділилася вона.
Також Ірочка пояснила, чому їй не вдалося близько здружитися з іншими дівчатами.
"Ми прийшли в умови, де всім подобається один чоловік. Ну як? Типу після проєкту, якщо хтось комусь імпонував і людина розуміла, що от було б цікаво поспілкуватись, подружитись, я цей варіант не виключала", - розповіла фіналістка, але зрештою ні з ким не продовжила спілкування після шоу.
Особливо складним, за словами Ірочки, став останній знімальний день, коли учасниці вже перебували в Києві та жили в готелі.
"Мені було дуже важко сидіти в готелі й чекати, коли всі підуть на побачення, бо ми вже живемо не в домі, де хтось свариться чи їсть. Ти сама, редактор. Просто чекаєш, малюєш розмальовки або, наприклад, я купила кросворд в "Сільпо". Ну і телевізор, звісно. "Хто зверху" - моя улюблена програма з Лесею Нікітюк, я запам’ятала всі випуски. Це було дуже складно", - зізналася вона.
Фіналістка додала, що в цей період відчуття ізоляції було особливо гострим.
"В останній період, коли ти чекаєш, я казала Тарасу: "А довго ще чекати? Скільки ще буде тих побачень?" Ти ніби вже живеш у Києві, в місті, виходиш в "АТБ", але не можеш пожити своє життя - взяти телефон, з кимось зустрітися", - розповіла вона.
Вас також може зацікавити: