Топ-8 тенісисток сезону 2025: хто боротиметься за титул на WTA Finals

Вівторок 28 жовтня 2025 21:39
Топ-8 тенісисток сезону 2025: хто боротиметься за титул на WTA Finals Єлена Рибакіна стала останньою фіналісткою (фото: instagram.com/rolandgarros)
Автор: Катерина Урсатій

Жіноча тенісна асоціація WTA оприлюднила результати жеребкування Підсумкового турніру 2025 року, який відбудеться в Ер-Ріяді з 1 по 8 листопада. Вісім найкращих тенісисток світу змагатимуться за титул в одиночному та парному розрядах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт WTA у соцмережі X (Twitter).

Групи та формат турніру

Вісім учасниць WTA Finals 2025 були розподілені на дві групи, названі на честь легендарних тенісисток - Штеффі Граф та Серени Вільямс.

У груповому етапі кожна тенісистка зіграє по одному матчу з кожною суперницею своєї групи. До півфіналу пройдуть по дві найкращі спортсменки з кожної групи.

Група "Штеффі Граф":

  • Аріна Сабалєнка (Білорусь) - №1 WTA
  • Коко Гофф (США) - №3 WTA
  • Джессіка Пегула (США) - №5 WTA
  • Жасмін Паоліні (Італія) - №8 WTA

Група "Серена Вільямс":

  • Іга Швьонтек (Польща) - №2 WTA
  • Аманда Анісімова (США) - №4 WTA
  • Єлена Рибакіна (Казахстан) - №6 WTA
  • Медісон Кіз (США) - №7 WTA

Серед учасниць найбільший досвід мають Швьонтек та Сабалєнка.

Американка Медісон Кіз повертається до турніру вперше за дев’ять років після перемоги на Australian Open - її дебютний титул Грендслемів.

Фіналістки останніх років

Четверо учасниць цьогорічного турніру вже доходили до фіналу WTA Finals: Пегула, Гофф, Швьонтек і Сабалєнка. Швьонтек та Пегула зустрічалися у фіналі 2023 року, перемогу здобула польська тенісистка. Гофф стала чемпіонкою 2024-го, а Сабалєнка була фіналісткою 2022 року.

Парний розряд

У парних змаганнях сформовано дві групи:

Група "Мартіна Навратілова":

  • Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія)
  • Вероніка Кудерметова/Елізе Мертенс (Бельгія)
  • Се Шувей/Альона Остапенко (Тайвань/Латвія)
  • Ейша Мухаммад/Демі Схюрс (США/Нідерланди)

Група "Лізель Губер":

  • Катерина Синякова/Тейлор Таунсенд (Чехія/США)
  • Габріела Дабровскі/Ерін Рутліфф (Канада/Нова Зеландія)
  • Мірра Андрєєва/Діана Шнайдер
  • Тімеа Бабош/Луїза Стефані (Угорщина/Бразилія)

Минулорічний парний титул захищатимуть Дабровскі та Рутліфф.

Українські тенісистки на турнірі

Уже п’ятий сезон поспіль жодна українка не пройшла до WTA Finals в одиночному розряді. Востаннє українська спортсменка була представлена у 2019 році, тоді Еліна Світоліна дійшла до фіналу.

