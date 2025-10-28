ua en ru
Топ-8 теннисисток сезона 2025: кто будет бороться за титул на WTA Finals

Вторник 28 октября 2025 21:39
UA EN RU
Топ-8 теннисисток сезона 2025: кто будет бороться за титул на WTA Finals Елена Рыбакина стала последней финалисткой (фото: instagram.com/rolandgarros)
Автор: Екатерина Урсатий

Женская теннисная ассоциация WTA обнародовала результаты жеребьевки Итогового турнира 2025 года, который состоится в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября. Восемь лучших теннисисток мира будут соревноваться за титул в одиночном и парном разрядах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт WTA в соцсети X (Twitter).

Группы и формат турнира

Восемь участниц WTA Finals 2025 были распределены на две группы, названные в честь легендарных теннисисток - Штеффи Граф и Серены Уильямс.

В групповом этапе каждая теннисистка сыграет по одному матчу с каждой соперницей своей группы. В полуфинал пройдут по две лучшие спортсменки из каждой группы.

Группа "Штеффи Граф":

  • Арина Сабаленка (Беларусь) - №1 WTA
  • Коко Гофф (США) - №3 WTA
  • Джессика Пегула (США) - №5 WTA
  • Жасмин Паолини (Италия) - №8 WTA

Группа "Серена Уильямс":

  • Ига Швьонтек (Польша) - №2 WTA
  • Аманда Анисимова (США) - №4 WTA
  • Елена Рыбакина (Казахстан) - №6 WTA
  • Мэдисон Киз (США) - №7 WTA

Среди участниц наибольший опыт имеют Швьонтек и Сабаленка.

Американка Мэдисон Киз возвращается в турнир впервые за девять лет после победы на Australian Open - ее дебютный титул Грэндслемов.

Финалистки последних лет

Четверо участниц нынешнего турнира уже доходили до финала WTA Finals: Пегула, Гофф, Швьонтек и Сабаленка. Швьонтек и Пегула встречались в финале 2023 года, победу одержала польская теннисистка. Хофф стала чемпионкой 2024-го, а Сабаленка была финалисткой 2022 года.

Парный разряд

В парных соревнованиях сформированы две группы:

Группа "Мартина Навратилова":

  • Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия)
  • Вероника Кудерметова/Элизе Мертенс (Бельгия)
  • Се Шувэй/Альона Остапенко (Тайвань/Латвия)
  • Эйша Мухаммад/Деми Схюрс (США/Нидерланды)

Группа "Лизель Губер":

  • Катерина Синякова/Тейлор Таунсенд (Чехия/США)
  • Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (Канада/Новая Зеландия)
  • Мирра Андреева/Диана Шнайдер
  • Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия)

Прошлогодний парный титул будут защищать Дабровски и Рутлифф.

Украинские теннисистки на турнире

Уже пятый сезон подряд ни одна украинка не прошла в WTA Finals в одиночном разряде. Последний раз украинская спортсменка была представлена в 2019 году, тогда Элина Свитолина дошла до финала.

