Файли Епштейна і київські агентства: королева краси з України перервала мовчання

На тлі нової хвилі публікацій і дискусій, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна, українська модель, інфлюенсерка та володарка титулу Miss Supranational Ukraine 2025 Катерина Білик поділилася власним досвідом у модельній індустрії.
За словами Білик, нинішні обговорення змушують по-іншому подивитися на ситуації, з якими вона стикалася на початку кар’єри.
Водночас вона наголошує: не висуває звинувачень і не заявляє про юридичні факти - йдеться виключно про особистий досвід.
“Коли сьогодні представники модельної індустрії говорять, що "не знали" або "не мали стосунку", мені складно сприймати це без запитань. Я не стверджую юридичних фактів і не висуваю звинувачень - я говорю лише про власний досвід”, - зазначає модель.
Перші спроби побудувати модельну кар’єру Катерина зробила у 16 років. На той момент вона вже мала досвід участі в Ukrainian Fashion Week, Kyiv Fashion Days, Mercedes-Benz Fashion Week Kyiv та професійні тестові зйомки.
Рішення працювати в індустрії було усвідомленим кроком, а не дитячою мрією.
Втім, під час спілкування з окремими агентствами фокус часто зміщувався з професійних якостей на особисті обставини.
"В одному з агентств директорка з перших хвилин цікавилася не моїми навичками, а тим, наскільки я незалежна від батьків і чи контролює мене сім’я. Тоді я не розуміла, чому це важливо. Лише через роки, з огляду на публічно відомі професійні контакти цієї агенції з людьми з оточення Епштейна, такі розмови перестали здаватися випадковими", - розповідає вона.
За словами Білик, формальні причини відмов змінювалися щоразу.
"Мій зріст 175 см раптово записували як 169. Мені казали, що потрібно худнути, хоча обхват стегон був 86 см - критично малий для мого зросту. Або ж заявляли, що в мене "немає модельного обличчя". Жодна з цих причин не мала стосунку до реальної професійної роботи", - ділиться вона.
Згодом запитання виходили далеко за межі індустріальних стандартів.
"Мене запитували, чи близькі у мене стосунки з батьками, чи відпустили б мене саму за кордон, хто приймає рішення в моєму житті. Коли я сказала, що маю хороші стосунки з родиною і раджуся з батьками, інтерес до мене зник. Тоді це виглядало як "не підійшла", - пояснює модель.
Білик підкреслює: у подібних ситуаціях відповідальність не може лежати на підлітках.
"Я знаю дівчат, які погоджувалися на компроміси не через легковажність, а через страх втратити шанс. Про це важливо говорити без осуду - відповідальність лежить на самій системі", - акцентує вона.
У результаті Катерина Білик не стала моделлю у 16 років. Вона закінчила університет і повернулася до індустрії пізніше - вже дорослою, з чітким розумінням власних меж.
Згодом її кар’єра склалася: національні титули, міжнародні проєкти та співпраця з українськими й закордонними брендами.
Йдеться про масштабний масив нових матеріалів, що стосуються покійного американського фінансиста Джеффрі Епштейн, засудженого за сексуальні злочини.
Їхнє оприлюднення стало найбільшою публікацією подібних даних з боку влади США після ухвалення минулого року закону, який зобов’язує розсекречувати такі документи.
Загалом у відкритий доступ передано понад три мільйони сторінок матеріалів, близько 180 тисяч зображень і майже дві тисячі відеозаписів. Це найбільший обсяг інформації, оприлюднений у межах дії цього законодавства.
Опубліковані документи охоплюють практично всі ключові періоди життя Епштейна - від його перебування під вартою та результатів психологічних експертиз до обставин смерті.
Окремий блок матеріалів стосується справи Гіслейн Максвелл, яку визнали винною у сприянні торгівлі неповнолітніми, а також контактів фінансиста з відомими політиками, бізнесменами та публічними особами.
Справу Епштейна називають одним із найрезонансніших сексуальних скандалів у сучасній історії Сполучених Штатів.
Слідство вважало, що мільярдер упродовж років створював і підтримував мережу сексуальної експлуатації неповнолітніх, залучаючи дівчат під прикриттям роботи "моделями" або "помічницями".
