"Танці з зірками" повертаються, але є нюанс: хто вийде на паркет

Коли вийдуть нові "Танці з зірками"

У релізі від 1+1 йдеться, що спецвипуск, який вийде на свята, отримав слоган "Рух до життя". Мета повернення "Танців з зірками" - благодійна, "щоб повернути глядачам віру в майбутнє та життя, яке триває попри все" та підтримати збір для Superhumans Center.

"У спеціальному епізоді "Танців з зірками" на паркет вийдуть нові та неочікувані учасники. Хто саме вийде на паркет цього разу, творці шоу розкриють згодом. На шанувальників також чекає оновлений склад суддів та яскраві музичні номери, що зроблять цей вечір справжнім святом натхнення, краси й сили духу", - зазначено в релізі.

Хто візьме участь у нових "Танцях з зірками"

Тим часом в Telegram-каналі "МУЗВАР" вже з'явилися перші інсайди. У спецвипуску можуть з'явитися популярні артисти.

"В кулуарах вже тижнями ходять чутки, кого Володимир Завадюк запросив у святковий випуск. Серед імен звучать: Артем Пивоваров, Джері Хейл, KOLA, Даша Квіткова, Анна Буткевич, Нікіта Добринін, Іванка Онофрійчук та інші", - повідомляється в Telegram-каналі.

До слова, на повернення "Танців з зірками" нещодавно натякав ведучий проекту Юрій Горбунов. Декілька днів тому він показав архівні кадри та дав зрозуміти, що скоро на глядачів чекатиме сюрприз.

"Танці з зірками"! Легендарні! Не побоюся цього слова! Дивлюсь ці фото і згадую неймовірну атмосферу: драйв, хвилювання, підбадьорювання з глядацької зали! А раптом знову "Танці"? Що скажете?" - писав Горбунов.