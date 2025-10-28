ua en ru
Таловєров увійшов у збірну тижня в Англії після дебюту за "Сток Сіті"

Вівторок 28 жовтня 2025 11:39
Таловєров увійшов у збірну тижня в Англії після дебюту за "Сток Сіті" Фото: Максим Таловєров (instagram.com/tal.04)
Автор: Андрій Костенко

Український захисник англійського "Сток Сіті" Максим Таловєров включений до символічної збірної тижня в Чемпіоншипі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Вдалий дебют українця

Вітчизняний захисник дебютував за "Сток Сіті", до якого приєднався влітку 2025 року, у 12-му турі другого за силою англійського дивізіону.

У протистоянні з "Портсмутом" він вийшов у стартовому складі на позиції правого захисника та відіграв усі 90 хвилин. "Сток Сіті" переміг 1:0 завдяки автоголу захисника суперників на 70-й хвилині.

Це був перший матч Таловєрова в чемпіонаті Англії та другий – за основну команду. Попередній виступ відбувся ще у серпні в рамках Кубку ліги, після чого гравець не брав участі у вересневих та жовтневих матчах клубу.

Таловєров увійшов у збірну тижня в Англії після дебюту за &quot;Сток Сіті&quot;

Збірна тижня

За підсумками ігрового тижня українець потрапив до збірної туру за версією аналітичного порталу WhoScored.

Він став єдиним представником "Сток Сіті" в символічній команді.

Клуб українця, набравши 21 очко, піднявся в таблиці Чемпіоншипу на 5-те місце – до зони плей-офф за вихід в АПЛ.

Таловєров увійшов у збірну тижня в Англії після дебюту за &quot;Сток Сіті&quot;

