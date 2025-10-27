Що вирішив "Реал" після вилучення Луніна: скандальне Ель Класіко отримало несподіване продовження
Мадридський "Реал" має намір оскаржити червону картку українського воротаря Андрія Луніна, яку він отримав у матчі 10-го туру Ла Ліги проти "Барселони".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.
Червона без виходу на поле
Український воротар провів поєдинок на лавці запасних, однак під кінець зустрічі опинився в епіцентрі конфлікту.
Лунін втрутився у штовханину між футболістами, де, за словами очевидців, захищав партнера по команді Вінісіуса Жуніора від тиску з боку лавки "Барселони".
Арбітр зустрічі вирішив, що дії Луніна мали агресивний характер, і показав йому пряму червону картку за "неетичну поведінку в технічній зоні".
Лунін під час штовханини (скріншот з трансляції)
"Реал" стане на захист українця
У мадридському клубі впевнені, що Лунін не порушував дисципліну, а лише намагався заспокоїти ситуацію. Керівництво "Реала" планує подати офіційний протест до дисциплінарного комітету Ла Ліги.
У клубі здивовані рішенням арбітра. Джерело, присутнє під час інциденту, підтвердило, що Лунін став між гравцями, аби зупинити конфлікт, а не спровокувати його.
Якщо червону картку не скасують, Лунін не потрапить навіть до заявки "Реала" на наступний матч Ла Ліги – 1 листопада проти "Валенсії".
Ель Класіко на користь "вершкових"
Попри інцидент, "Реал" здобув важливу перемогу у принциповому протистоянні – 2:1. За мадридців забивали Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем, тоді як єдиний гол "Барселони" оформив Фермін Лопес.
Після цієї перемоги команда Хабі Алонсо з 27 очками очолює турнірну таблицю Ла Ліги, відірвавшись від каталонців на п'ять пунктів.
