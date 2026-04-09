Таємницю розкрито: авторка "Служниці" вперше зізналася, ким є насправді

Ким виявилася авторка "Служниці"

Авторка книг, яку світ також знає за роботами "Ніколи не бреши", "Буря" та "Вчитель", роками використовувала псевдонім та ховалася за перукою та окулярами. Вона хотіла зберегти приватніть, щоб письменництво не впливало на основну роботу.

На тлі виходу "Служниці" та підготовки продовження, а також низки нових бестселерів, Макфадден наважилася розкрити свою особистість.

"Я на тому етапі кар’єри, коли втомилася тримати це в секреті. Втомилася від того, що люди сперечаються, чи я реальна людина, чи це троє чоловіків", - зізналася вона.

Насправді письменницю звати Сара Коен. Вона працює лікаркою і займається лікуванням захворювань мозку.

Псевдонім вона створила, щоб творчість не заважала роботі в лікарні. Наприкінці 2023 року вона припинила працювати на повну ставку.

"Я відійшла від своєї роботи. Зараз працюю лише один-два рази на місяць", - зазначила вона.

Колеги все-таки дізналися правду, але поставилися з розумінням і зберегли таємницю. Деякі навіть виявилися читачами, тож Фріда почала приносити книги в лікарню.

У розмові з виданням авторка також дала зрозуміти, що дійсно носить окуляри, а перуку використовує, оскільки "не має уявлення, як укласти своє волосся".

Наостанок авторка дала зрозуміти, що попри таємничість свого імені, вона завжди була щирою зі своїми читачами.

"Я відчуваю, що весь цей час ділилася справжньою собою, і все, що я їм розповідала, було правдою", - підкреслила вона.

Що відомо про сиквел "Служниці"

Після гучного успіху першого фільму, який вийшов в український прокат 1 січня 2026 року, готується продовження історії. Тоді після прем'єри стрічка зібрала 133 мільйони доларів лише за перші два з половиною тижні.

Друга частина отримала назву "Секрет служниці" та буде заснована на наступному романі з трилогії Мак-Фадден. До акторського складу приєднається Кірстен Данст, яка зіграє одну з ключових ролей разом із Сідні Свіні.

Режисером виступить Пол Фіг, продюсером - Тодд Ліберман, а виконавчою продюсеркою - Карлі Елтер. Сценарій знову напише Ребекка Сонненшайн.