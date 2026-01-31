Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства: деталі

Що відомо про вчинок співачки

Виявилося, що нещодавно зрадниця відмовилася від українського громадянства та отримала російський паспорт. Днями Йолка вийшла заміж за Рождена Анусі, музиканта та героя українського "Холостяка" з Одеси.

"Перед тим, як одружуватися з хлопчиком-красенем, вона отримала російський паспорт. Раніше артистка з Ужгорода мала проблеми з бізнесом у РФ, бо термін її українського паспорта минув", - стверджують російські Telegram-канали.

Йолка нібито не могла отримати новий паспорт громадянки України через повномасштабну війну.

"Її фірму закрили через неактуальні документи. Представник співачки відмовився від коментарів", - зазначено в дописі.

Йолка отримала російський паспорт (фото: facebook.com/elkasinger)

Нагадаємо, співачка не засуджувала повномасштабну війну РФ проти України. Вона мешкає на території країни-агресорки, дає концерти. Лише восени 2025 року Йолка заговорила про війну, але зробила це обережно, про злочини росіян вона не сказала.

"Нехай, будь ласка, у тих, хто цим усім кермує, вистачить мудрості зробити так, щоб це було не боляче. Тому що я хвилююся про це щодня, у мене серце болить. У мене там матуся, маю там стільки друзів. Кожен із вас в Україні має величезну кількість друзів. І я не знаю людини, яка б не хвилювалася з цього приводу", - заявила артистка.

Окрім цього, нещодавно вона прибрала згадку про Бориспіль зі своєї пісні "Прованс". Тепер Йолка співає цей трек без згадок про український аеропорт.