Соловій зізналася, чи віддала борг Вакарчуку в майже 30 тисяч доларів: "Він буде здивований"

Раніше артист був продюсером Христини, однак у 2023 році їхній творчий тандем завершився.

Водночас між ними залишилися фінансові зобов’язання - співак свого часу позичив виконавиці 27 тисяч доларів на розвиток її кар’єри.

В інтерв’ю співачка зізналася, що борг вона поки що не погасила, однак запевнила, що має намір обов’язково його повернути.

За словами співачки, вона не знає, чи чекає Вакарчук на ці гроші зараз, але впевнена, що зможе його приємно здивувати.

Христина Соловій і Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/soloviyka)

"Залишилось стільки ж…Як про це говорити…Я віддам! Я все віддам! Навряд чи він очікує, але я думаю, він буде здивований, коли я йому віддам цю суму. На жаль, я не знаю, який у нього стан. Але неважливо, пробачив він мені чи ні цей борг - я налаштована його віддати, бо це справедливо так, як це було згідно з домовленостями", - наголосила Соловій.

Окремо зірка підкреслила, що відчуває велику вдячність до Святослава Вакарчука не лише за фінансову підтримку, а й за весь внесок у її становлення як артистки.

Соловій зізналася, що досі шукає спосіб особливо віддячити музикантові.

"Ба більше, для мене ця співпраця - не про гроші далеко. Це набагато більше. Я буду вдячна йому до кінця своїх днів. Це правда. Це не порожні слова. Я не вигадала поки, як йому віддячити так, щоб його це вразило. Але це обов'язково станеться, і він буде вражений", - сказала співачка.