Солдаут під хіти поколінь: дискотека "ТАК А ШО ТИ?" втретє зібрала аншлаг у Палац спорту

Хіти поколінь і повний зал

Цього вечора відвідувачі поринули в атмосферу хітів 80-х, 90-х, 2000-х та 2010-х - пісень, які колись слухали на касетах і дисках та які стали саундтреком для кількох поколінь.

За DJ-пультом були засновниця проєкту olvipmiss та команда "ТАК А ШО ТИ?" - NOVIK, XXV кадр і МС Леонід Ласточкін.

У Палаці спорту відгриміла дискотека "ТАК А ШО ТИ?" (фото надане пресслужбою артистів)

Серед гостей помітили Єгора Муа, THE OLEG, Олега Верняєва, Iskra, Олексія Комаровського, Євгена Гуню, Антона Пожидаєва, Яну Моріс та інших.

За рік команда "ТАК А ШО ТИ?" вже втретє зібрала Палац спорту. Як зазначають організатори, для українського культурного проєкту це вагомий результат.

"Для нас це більше ніж дискотека - це доказ того, що українська культура живе, об'єднує і надихає. Третій Палац Спорту за рік - це не наш результат, це результат кожного, хто був поруч із нами весь цей час", - коментує засновниця проєкту olvipmiss.

XXV кадр, він же Віталій Кобзев, розповів, що цього разу команда вирішила провести подію без запрошених артистів і перевірити власні сили.

"Перший ми зробили у співпраці зі Степаном Гігою. Другий Палац спорту ми робили з кількома артистами, які виступали там по кілька пісень. А сьогоднішній Палац ми вже вирішили зібрати в соло, бо вирішили вже перевірити наші потужності. І перевірили. Виявилося, що наші потужності цілком в нормі", - сказав він.

За словами Кобзева, організація шоу в такому місці потребує значних витрат, навіть якщо подія збирає повний зал.

"Я скажу так, що дуже багато людей думають, що якщо там зібралося багато людей, і це солдаут, і це Палац спорту, що це все, ми мільйонери. Насправді, якщо чесно, це все не так, як здається, бо дуже багато витрат на те, щоб зробити все якісно. Дуже багато підрядників, дуже багато людей, які виконують певні функції, тому, насправді, це дуже дорого", - пояснив XXV кадр.

Він також додав, що організатори не залучали спонсорів, а вкладали власні кошти.

"У нас, до речі, спонсорів немає, ми залучали десь власні кошти, але нам вдалося якось вписатися в те, щоб зробити те, що сьогодні побачили", - зазначив Кобзев.

Проєкт "ТАК А ШО ТИ?" уже давно вийшов за межі звичайної вечірки.

Організатори називають його культурною репрезентацією спільного минулого, де знайомі мелодії стають мовою, що об’єднує людей різного віку.

Наступну подію команда планує провести 30 травня в Origin Stage. Вечірка буде присвячена темі випускного.

"У нас 30 травня буде в Origin Stage вечірка в стилі випускний. Ми знаємо, що через окупацію, через військові події, через війну, багато в кого не було можливості нормально якось мати випускний, і тому для цього ми робимо це для тих, в кого цього не було", - розповів XXV кадр.