Соколова про скандали навколо "Холостяка" Цимбалюка: "Не заслуговує на повагу"

Хто повинен грати військових у кіно

За словами Соколової, справжня цінність кіно полягає не в тому, щоб актор мав бойовий досвід, а щоб він зміг правдиво передати емоції та історію.

"Військових повинні грати актори. Я знаю кількох акторів, які знімалися у фільмі "Кіборги". І частина з них у реальному житті навряд чи пішла б воювати. Але коли дивишся фільм, вони грають дуже талановито", - пояснює журналістка.

Вона зазначила, що навіть люди, які не мають стосунку до війни, можуть глибоко відчути емоції, якщо роль виконана професійно.

"Я пам'ятаю вечір у кінотеатрі: люди, які взяли попкорн і розмовляли російською, відклали його і просто сиділи з відкритим ротом. Вони інтегрувалися у цю історію, а потім у них полились сльози. Після перегляду вони стали іншими, аніж коли вони туди зайшли", - розповідає Соколова.

Журналістка також звернула увагу на минулі скандали з участю Цимбалюка. Вона згадала його роботу у кліпі російського гурту "Ленінград", яка відбулася вже під час війни на Донбасі.

"Свідомо грати у кліпі російського гурту, коли в тебе анексували частину території. Це не заслуговує на повагу", - каже Соколова.

Вона підкреслила, що ключовим критерієм є не просто наявність проукраїнської позиції, а поєднання її з акторським талантом.