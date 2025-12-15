Скільки тепер коштує Забарний: Transfermarkt оновив ринкові вартості Ліги 1

Відомий статистичний портал Transfermarkt переглянув оцінні вартості гравців чемпіонату Франції. Зміни торкнулися 458 футболістів, зокрема й двох українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну інтернет-сторінку порталу.
Головною новиною стало оновлення топу найдорожчих виконавців чемпіонату. Півзахисники ПСЖ Вітінья та Жоау Невеш обійшли свого одноклубника Усмане Дембеле та стали найдорожчими гравцями Ліги 1.
Дембеле зберіг оцінку у 100 млн євро, оді як Вітінья та Невеш подорожчали з 90 до 110 млн євро.
За словами менеджера Transfermarkt по Франції Ронана Кароффа, обох португальців складно розділити за впливом на гру ПСЖ.
Невеш, попри травму, вже має 9 голів і 2 асисти, що є вражаючим показником для центрального півзахисника, особливо з огляду на його вік – 21 рік. Вітінья ж залишається "метрономом" парижан, віддавши 8 результативних передач і регулярно підключаючись до атак.
23-річний центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний подешевшав на 5 мільйонів євро і тепер його оцінюють у 50 мільйонів.
У загальному рейтингу Ілля ділить 10-ту сходинку – разом з одноклубником Ворреном Заїром-Емері, який зберіг свою попередню вартість, та Мейсоном Грінфудом з "Марселя" (англієць подорожчав на 5 млн).
Знизилась ціна і на ще одного вітчизняного виконавця з чемпіонату Франції – 30-річного лівого захисника "Страсбура" Едуарда Соболя. Футболіст, який цього сезону провів за першу команду лише 2 хвилини в кваліфікації Ліги конференцій, на початку сезону оцінювався в 900 тисяч євро, тепер – у 700 тисяч.
Найдорожчих футболісти Ліги 1
Transfermarkt – це німецький футбольний статистичний портал, який містить інформацію про розклад та результати матчів, а також трансферні новини та вартість гравців.
Ринкові ціни Transfermarkt – це не прогноз трансферної суми, а оціночна вартість гравця на відкритому ринку. Вона формується на основі експертних обговорень спільноти, спортивної форми, віку, контракту та ситуації в клубі. Алгоритми не використовуються – ключову роль відіграє людський фактор.
Незважаючи на те, що дані про вартість гравців носить оціночний характер, дослідники з німецького Центру економічної ефективності виявили їх здебільшого точними.
