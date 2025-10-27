Скандал у турецькому футболі: сотні арбітрів Суперліги спіймані на ставках

Внутрішнє розслідування виявило масштабні ставки серед арбітрів

Розслідування Федерації футболу Туреччини у співпраці з фінансовими регуляторами показало, що 371 із 571 чинних суддів мають акаунти на ліцензованих платформах для ставок, а 152 активно грали.

Обсяги деяких акаунтів сягали десятків тисяч транзакцій, у тому числі понад 18 тисяч ставок у одного арбітра.

"Ми сповнені рішучості очистити наш футбол від будь-якої тіні корупції. Винятків не буде", - заявив Хаджіосманоглу.

Він уточнив, що сім елітних арбітрів Суперліги вже попереджені та можуть зіткнутися з дисциплінарними санкціями, включно з відстороненням або постійними заборонами.

Реакція клубів та подальші кроки влади

Провідні турецькі клуби "Галатасарай", "Фенербахче" та "Бешикташ" закликали Федерацію оприлюднити імена арбітрів та матчі, на які робилися ставки.

"Найважливіше, що громадськість повинна знати - це прозоре розкриття імен суддів, матчів, а також сфер футболу, на які вплинула ця діяльність", - йдеться в офіційній заяві "Фенербахче".

Прокуратура Стамбула вже розпочала офіційне розслідування, щоб встановити можливі факти корупції та конфлікту інтересів серед суддів.

Історія скандалів у турецькому футболі

В минулому сезоні колишній тренер "Фенербахче" Жозе Моурінью неодноразово звинувачував турецьких суддів у системному фаворитизмі.

У червні президент та рада Дисциплінарного комітету подали у відставку після витоку контроверсійних повідомлень.

Тепер Федерація опинилася в епіцентрі ще одного масштабного скандалу, що може серйозно вплинути на авторитет турецького футболу.