Скандал у турецькому футболі: сотні арбітрів Суперліги спіймані на ставках

Президент Федерації футболу Туреччини Ібрагім Хаджіосманоглу підтвердив, що сотні арбітрів, включно з тими, що працюють у Суперлізі, були помічені у ставках на спортивні події.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.
Розслідування Федерації футболу Туреччини у співпраці з фінансовими регуляторами показало, що 371 із 571 чинних суддів мають акаунти на ліцензованих платформах для ставок, а 152 активно грали.
Обсяги деяких акаунтів сягали десятків тисяч транзакцій, у тому числі понад 18 тисяч ставок у одного арбітра.
"Ми сповнені рішучості очистити наш футбол від будь-якої тіні корупції. Винятків не буде", - заявив Хаджіосманоглу.
Він уточнив, що сім елітних арбітрів Суперліги вже попереджені та можуть зіткнутися з дисциплінарними санкціями, включно з відстороненням або постійними заборонами.
Провідні турецькі клуби "Галатасарай", "Фенербахче" та "Бешикташ" закликали Федерацію оприлюднити імена арбітрів та матчі, на які робилися ставки.
"Найважливіше, що громадськість повинна знати - це прозоре розкриття імен суддів, матчів, а також сфер футболу, на які вплинула ця діяльність", - йдеться в офіційній заяві "Фенербахче".
Прокуратура Стамбула вже розпочала офіційне розслідування, щоб встановити можливі факти корупції та конфлікту інтересів серед суддів.
В минулому сезоні колишній тренер "Фенербахче" Жозе Моурінью неодноразово звинувачував турецьких суддів у системному фаворитизмі.
У червні президент та рада Дисциплінарного комітету подали у відставку після витоку контроверсійних повідомлень.
Тепер Федерація опинилася в епіцентрі ще одного масштабного скандалу, що може серйозно вплинути на авторитет турецького футболу.