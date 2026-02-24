Шок перед мундіалем: тренер головної сенсації відбору ЧС-2026 несподівано подав у відставку

Історичне досягнення та важкий вибір

Дік Адвокат очолив збірну карибського острова (населення якого становить лише 150 тисяч осіб) у 2024 році і вперше в історії вивів її до фінальної частини чемпіонату світу. Якби тренер залишився на посаді, він став би найстаршим наставником в історії мундіалів.

Однак за кілька місяців до старту турніру тренер прийняв рішення залишити команду. Причиною став стан здоров'я його доньки.

"Я завжди казав, що сім'я важливіша за футбол. Це природне рішення. Я буду дуже сумувати за Кюрасао та моїми колегами. Вихід найменшої нації світу на ЧС я вважаю одним із головних досягнень у своїй кар'єрі", - заявив Адвокат.

78-річний тренер назвав цей успіх "найбожевільнішою річчю", яку він робив за майже 40 років кар'єри.

Хто готуватиме команду до мундіалю

Новим головним тренером Кюрасао призначено 63-річного нідерландця Фреда Рюттена, відомого за роботою в ПСВ, "Феєнорді" та німецькому "Шальке". Він пообіцяв не змінювати курс свого попередника.

"Дік – ікона світового футболу. Для мене честь продовжувати його справу. Я бажаю йому та його родині сил у цей важкий час", - зазначив Рюттен.

Дебют нового керманича відбудеться вже у березні на міні-турнірі в Австралії, де суперниками Кюрасао стануть господарі та збірна Китаю.

Збірна Кюрасао на ЧС-2026

На груповому етапі чемпіонату світу збірна Кюрасао потрапила до групи E разом з командами Німеччини, Кот-д'Івуару та Еквадору. Дебютуватиме команда на турнірі 14 червня – грою проти німців.