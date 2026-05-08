Що треба "Шахтарю" для чемпіонства та хто вилетить з УПЛ: розклад матчів і трансляцій 27 туру

У п'ятницю, 8 травня, стартує 27-й тур української Прем'єр-ліги. Він може достроково визначити тріумфатора та невдах сезону.
Розклад поєдинків та трансляцій підкаже РБК-Україна.
У перший ігровий день відбудуться три поєдинки. Стартує тур матчем у Кривому Розі, де місцевий "Кривбас" о 13:00 розпочне зустріч із львівськими "Карпатами". Потім, о 15:30 – "Колос" у Ковалівці зіграє з "Кудрівкою". Завершиться програма п'ятниці о 18:00 матчем "Полісся" – "Олександрія" у Житомирі.
У суботу, 9 травня, першими на поле вийдуть львівський "Рух" та рівненський "Верес". О 13:00 вони розпочнуть поєдинок на "Арені Львів".
О 15:30 стартує мегабитва у Черкасах, де місцевий ЛНЗ перетнеться зі столичним "Динамо". Черкащани, які на початку весняної частини сезону мріяли про "золото", зараз можуть втратити і срібні нагороди. "Динамо" – все ще прагне зачепитися за "бронзу". Матч між суперниками надзвичайно важливий у плані розподілу медалей.
Одразу дві гри стартують о 18:00, обидві – у Києві. Луганська "Зоря" на стадіоні імені Валерія Лобановського прийме харківський "Металіст 1925", а "Оболонь", на своїй арені – "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського.
У неділю, 10 травня, запланований лише один матч. Але саме він може дати відповідь на головне питання – хто стане чемпіоном.
О 15:30 "Полтава" у ролі господаря зіграє проти донецького "Шахтаря". Втім, поєдинок відбудеться не у Кропивницькому, де полтавці зазвичай приймають суперників, а на "Арені Львів", яка стала домашньою для "гірників". Так домовилися клуби.
Команда Арди Турана, у разі перемоги, офіційно оформить чемпіонське звання. Доленосним може стати матч і для "Полтави". Поразка означатиме її виліт з УПЛ, якщо "Рух" набере очки напередодні. Те ж стосується й "Олександрії" – чинний поки що віце-чемпіон країни за підсумками туру може достроково розпрощатися з елітою.
Перелік матчів 27-го туру УПЛ:
П'ятниця, 8 травня
Субота, 9 травня
Неділя, 10 травня
Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.
Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.
