За серце Тараса Цимбалюка змагатиметься 38-річна спортсменка: "Я фантастична" (відео)

Вже скоро стартує показ нового сезону романтичного реаліті "Холостяк", де головним героєм став актор Тарас Цимбалюк. Незадовго до прем'єри творці продовжують розкривати деталі про учасниць проєкту.

Хто боротиметься за серце Цимбалюка, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Холостяка.

Учасницею "Холостяка" стала 38-річна спортсменка

На офіційній сторінці шоу опублікували короткий ролик, який розкрив особистість ще однієї учасниці нового сезону.

Претенденткою на серце Цимбалюка стала 38-річна майстриня спорту з легкої атлетики зі стрибків у висоту.

У ролику можна побачити, як вона тренується у спортивній формі, демонструючи відмінну фізичну підготовку.

Також показали її образ для прогулянки містом і найочікуваніший момент - наряд для першої вечірки та знайомства з Холостяком.

Вона зізналася, що має за плечима двадцятирічний шлюб, а на проєкт прийшла не заради конкуренції.

"Я була в шлюбі 20 років. Сюди прийшла не за змаганнями. Подивіться на мене - я фантастична", - заявила вона.

Коли Тарас Цимбалюк уперше побачив жінку, він не стримав емоцій.

"Чудово виглядаєш", - сказав він.

У мережі припустили, що учасницю звуть Ольга Євгенівна, її акаунт в Instagrm закритий.

Чи зможе спортсменка підкорити серце Холостяка - глядачі дізнаються вже з 17 жовтня.

Що відомо про учасниць "Холостяк-14"

Два місяці зйомок у проєкті стали для Цимбалюка незабутнім досвідом. Раніше він зізнавався, що тут познайомився з дуже яскравими та різноманітними дівчатами, які викликали цілий спектр емоцій.

"Грані дівчат дивували, насторожували, притягували, відштовхували, захоплювали тощо. Одним словом - викликали найрізноманітніші емоції", - написав він в Instagram.

Раніше стало відомо, що Тарас зустріне на "Холостяку" титуловану красуню. Нею виявилася "Міс Україна-2023" Софія Шамія.