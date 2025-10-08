За сердце Тараса Цимбалюка будет соревноваться 38-летняя спортсменка: "Я фантастическая" (видео)

Уже скоро стартует показ нового сезона романтического реалити "Холостяк", где главным героем стал актер Тарас Цимбалюк. Незадолго до премьеры создатели продолжают раскрывать подробности об участницах проекта.

Кто будет бороться за сердце Цимбалюка, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Холостяка.

Участницей "Холостяка" стала 38-летняя спортсменка

На официальной странице шоу опубликовали короткий ролик, который раскрыл личность еще одной участницы нового сезона.

Претенденткой на сердце Цимбалюка стала 38-летняя мастер спорта по легкой атлетике по прыжкам в высоту.

В ролике можно увидеть, как она тренируется в спортивной форме, демонстрируя отличную физическую подготовку.

Также показали ее образ для прогулки по городу и самый ожидаемый момент - наряд для первой вечеринки и знакомства с Холостяком.

Она призналась, что была в двадцатилетнем браке, а на проект пришла не ради конкуренции.

"Я была в браке 20 лет. Сюда пришла не за соревнованиями. Посмотрите на меня - я фантастическая", - заявила она.

Когда Тарас Цимбалюк впервые увидел участницу, он не сдержал эмоций.

"Прекрасно выглядишь", - сказал он.

В комментариях предположили, что участницу зовут Ольга Евгениевна, ее аккаунт в Instagrm закрытый.

Сможет ли спортсменка покорить сердце Холостяка - зрители узнают уже с 17 октября.

Что известно об участницах "Холостяк-14"

Два месяца съемок в проекте стали для Цымбалюка незабываемым опытом. Ранее он признавался, что здесь познакомился с очень яркими и разнообразными девушками, которые вызвали целый спектр эмоций.

"Грани девушек удивляли, настораживали, притягивали, отталкивали, восхищали и тому подобное. Одним словом - вызывали самые разные эмоции", - написал он в Instagram.

Ранее стало известно, что Тарас встретит на "Холостяке" титулованную красавицу. Ею оказалась "Мисс Украина-2023" София Шамия.