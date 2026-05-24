Розгром у Парижі: як українська зірка тенісу знищила росіянку на Ролан Гаррос

16:51 24.05.2026 Нд
2 хв
Суперниця розгубилася на перших хвилинах, коли українка влаштувала справжній штурм
aimg Катерина Урсатій
Розгром у Парижі: як українська зірка тенісу знищила росіянку на Ролан Гаррос Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)
Четверта ракетка України Юлія Стародубцева з упевненої перемоги розпочала виступи в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Переконливий старт та характер у першому сеті

У першому колі Ролан Гаррос-2026 українка у двох сетах переграла "нейтральну" спортсменку Анну Блінкову.

26-річна Стародубцева, яка втретє у кар'єрі стартувала в основній сітці паризького мейджору, одразу захопила ініціативу в поєдинку проти 99-ї ракетки світу.

Перша партія розпочалася з тотального домінування українки: Юлія повела в рахунку 5:0 і мала можливість закривати сет на власній подачі.

Попри те, що суперниця зуміла оформити брейк і дещо скоротити відставання, Стародубцева дотиснула опонентку за рахунку 5:3, реалізувавши свій п'ятий сетбол.

Другий сет пройшов за повної переваги української тенісистки. Стародубцева знову видала потужний старт, повівши 3:0 із брейком. До кінця партії Юлія віддала суперниці лише один гейм і закрила матч за 1 годину та 33 хвилини — 6:1.

Статистика матчу та ключові показники

Протягом поєдинку Блінкова мала дев'ять брейкпойнтів, проте Стародубцева продемонструвала відмінну гру на захисті, відігравши сім із них.

Крім того, Юлія переважала опонентку за кількістю активно виграних м'ячів (11:8) та припустилася меншої кількості невимушених помилок (23 проти 32 у суперниці).

Історичний контекст та наступна суперниця

Цей тріумф став для Юлії Стародубцевої першою перемогою в основній сітці турнірів серії Грендслем у сезоні 2026 року.

Нагадаємо, на січневому Australian Open українська тенісистка завершила свої виступи вже у першому раунді.

Особистим рекордом Юлії на кортах Парижа залишається вихід до третього кола у минулому сезоні.

У наступному раунді Ролан Гаррос четверта ракетка України може зустрітися з лідером посіву та другою ракеткою світу Єленою Рибакіною із Казахстану.

Для цього представниця топ-3 світового рейтингу має здолати словенку Вероніку Ер'явец у своєму стартовому поєдинку.

