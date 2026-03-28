Ярослав Амосов повертається в октагон UFC: відома дата та суперник

00:10 28.03.2026 Сб
2 хв
Розповідаємо все про повернення Ярослава Амосова в октагон та його нового опонента-фінішера, який завершує достроково 95% своїх боїв
aimg Катерина Урсатій
Амосов навесні проведе другий бій в UFC (фото: instagram.com/s_amoskin)

Український боєць змішаних єдиноборств, колишній чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов (29-1) повертається в октагон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Х авторитетного журналіста видання ABC Альваро Кольменера.

Читайте також: Вийшов фільм про українця-легенду ММА: де дивитися

З ким і коли Ярослав Амосов проведе другий бій в UFC

Наступним суперником українця стане 33-річний іспанець Хоель Альварес (23-3).

Поєдинок відбудеться 9 травня 2026 року в межах турніру UFC 328 у Ньюарку (штат Нью-Джерсі, США).

Головною подією цього вечора стане чемпіонський бій у середній вазі між Хамзатом Чимаєвим та Шоном Стріклендом.

Шлях бійців до очного протистояння

Для 32-річного Амосова це буде другий поєдинок під егідою UFC.

У своєму дебютному бою в найпрестижнішому промоушені світу, який відбувся 14 грудня 2025 року на турнірі UFC on ESPN 73, українець блискуче переміг американського ветерана Ніла Магні задушливим прийомом уже в першому раунді.

До переходу в організацію Дани Вайта Амосов тривалий час домінував у Bellator, де володів чемпіонським поясом.

Для Альвареса травневий бій стане другим виступом у напівсередній вазі.

Раніше іспанець виступав у легкій вазі, де через високий зріст (191 см) відчував серйозні проблеми під час зганяння ваги.

Перехід у вищу категорію виявився вдалим: у жовтні минулого року Альварес переміг Вісенте Луке одноголосним рішенням суддів.

Іспанець є класичним фінішером - 95% своїх перемог він здобув достроково (17 із них сабмішенами).

Амосов хоче забрати пояс UFC у росіянина

В одному з інтерв'ю Амосов заявив, що однією з найбільших мотивацій для нього є можливість забрати чемпіонський титул у росіянина (наразі чемпіоном у дивізіоні є дагестанець Іслам Махачев).

Попри заклики у суспільстві до бойкоту таких зустрічей, боєць переконаний, що такий поєдинок сприйматиметься інакше, а перемога над представником країни-агресорки та повернення поясу до України - це зовсім інша історія.

Наразі він не фокусується на титульному протистоянні, адже для виходу на цей рівень потрібно здобути ще одну-дві перемоги, проте кінцева мета залишається незмінною.

Також читайте, чи може Олександр Усик провести бій у ММА.

