"Рома" повертає Довбика в Іспанію: які є варіанти прямо зараз

Що відповів "Атлетіко"

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, "Рома" запропонувала Довбика мадридському "Атлетіко".

Клуби зараз ведуть переговори щодо нападника Джакомо Распадорі. Паралельно "вовки" намагалися включити в угоду й Довбика, яким мадридці колись цікавилися. Утім, у іспанській столиці не захотіли брати форварда, адже в їхньому складі є норвежець Александер Серлот, схожий за характеристиками з українцем.

Цікаво, що Довбик був близький до переходу в "Атлетіко" влітку 2024 року – тоді йшлося, що сторони навіть погоджували умови контракту. Але у підсумку українець приєднався до "Роми".

Інші варіанти

За даними інсайдера, "Рома" продовжує пошуки потенційного покупця. Римляни також зверталися з відповідними пропозиціями до клубів з чемпіонатів Англії та Іспанії.

Наразі відомо про обережну зацікавленість "Бетіса". Як повідомляє журналіст Даніель Ескудеро, клуб із Севільї не проти підсилитися нападником, але його відлякує висока ринкова вартість українця, яка становить 20 мільйонів євро.

"Бетіс" розглядає можливість оренди Артема з правом подальшого викупу. Саме така схема раніше була застосована щодо бразильського екс-гравця "Манчестер Юнайтед" Антоні.

Довбик в Іспанії та після: що відомо

Саме в чемпіонаті Іспанії Артем провів найкращий рік у своїй кар'єрі. Змінивши влітку 2023 року "Дніпро-1" на "Жирону", він провів на Піренеях блискучу кампанію.

Став з 24-ма голами найкращим бомбардиром Ла Ліги та допоміг команді вперше потрапити до числа призерів чемпіонату. "Жирона" фінішувала третьою, слідом за грандами – "Реалом" та "Барселоною". Сам форвард потрапив до списку претендентів на "Золотий м'яч"-2024.

Перейшовши влітку 2024 року до "Роми", українець у перший сезон забив за італійський клуб 12 голів в 28-ми матчах. Але з приходом на тренерський місток команди Джан П'єро Гасперіні, обмежився трьома виходами в стартовому складі, а в 14 матчах усіх турнірів забив лише два голи.

Контракт українця з "Ромою" чинний до літа 2029 року. Його трансфер коштував римлянам 30,5 млн євро.