Рим наш! Світоліна у трисетовому трилері здолала Гофф і виграла ювілейний титул WTA

21:56 16.05.2026 Сб
2 хв
Українка забрала вирішальний сет "під нуль" за брейками, шокувавши третю ракетку світу
aimg Катерина Урсатій
Еліна Світоліна (фото: Getty Images)

Перша ракетка України Еліна Світоліна тріумфально завершила супертурнір категорії WTA 1000 в італійському Римі. У виснажливому фінальному поєдинку українка в трьох сетах переграла третю ракетку світу, американку Коко Гофф.

Фінальна дуель у Римі стала вже шостим очним протистоянням між Світоліною та Гофф.

Еліна підходила до цього матчу в статусі фаворитки за особистими зустрічами, маючи в активі серію з двох поспіль перемог над амбітною американкою, і зуміла продовжити цю приємну традицію.

Нерви, тай-брейк та розгромний фінал

Старт поєдинку перетворився на справжню «перестрілку» на кортах Рима - тенісистки почергово обмінювалися брейками аж до рахунку 4:4.

Проте в ендшпілі першої партії Світоліна продемонструвала фірмову холоднокровність, перехопила ініціативу і закрила сет на свою користь - 6:4.

Другий сет пройшов у максимально рівній та безкомпромісній боротьбі. Жодна з суперниць не хотіла віддавати бодай гейм, тому за рахунку 6:6 доля партії вирішувалася на тай-брейку.

Там сильнішою виявилася Гофф, яка зуміла зрівняти рахунок у матчі та перевести гру у вирішальний раунд.

У третьому, фінальному сеті на корті каміння на камені не залишилося від інтриги.

За рахунку 2:2 перша ракетка України увімкнула максимальні оберти: Еліна виграла чотири гейми поспіль, двічі під нуль реалізувала брейк-поїнти та ефектно поставила крапку в матчі - 6:2.

Історичний тріумф: повернення королеви Рима

Ця перемога стала для Еліни Світоліної знаковою та переписала кілька статистичних рекордів:

  • Королева Рима: Еліна втретє в кар'єрі підкорила престижний італійський «тисячник». Раніше вона здіймала цей кубок над головою у 2017 та 2018 роках.
  • Ювілейний трофей: Перемога в Італії принесла Світоліній 20-й титул у професійній кар'єрі.
  • Кінець 7-річного очікування: Українка здобула свій найбільший трофей з 2018 року, коли вона тріумфувала на Підсумковому турнірі WTA. З того часу Еліна не перемагала на змаганнях такого високого рівня.

Завдяки цьому успіху українські тенісистки оформили вже чотири перемоги на турнірах WTA у поточному сезоні. Половина з цього золотого доробку - дві перемоги - на рахунку лідерки національного тенісу Еліни Світоліної.

Раніше стало відомо, що Україна виставить на Ролан Гаррос рекордний склад тенісисток.

