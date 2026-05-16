Рим наш! Світоліна у трисетовому трилері здолала Гофф і виграла ювілейний титул WTA

Фінальна дуель у Римі стала вже шостим очним протистоянням між Світоліною та Гофф.

Еліна підходила до цього матчу в статусі фаворитки за особистими зустрічами, маючи в активі серію з двох поспіль перемог над амбітною американкою, і зуміла продовжити цю приємну традицію.

Нерви, тай-брейк та розгромний фінал

Старт поєдинку перетворився на справжню «перестрілку» на кортах Рима - тенісистки почергово обмінювалися брейками аж до рахунку 4:4.

Проте в ендшпілі першої партії Світоліна продемонструвала фірмову холоднокровність, перехопила ініціативу і закрила сет на свою користь - 6:4.

Другий сет пройшов у максимально рівній та безкомпромісній боротьбі. Жодна з суперниць не хотіла віддавати бодай гейм, тому за рахунку 6:6 доля партії вирішувалася на тай-брейку.

Там сильнішою виявилася Гофф, яка зуміла зрівняти рахунок у матчі та перевести гру у вирішальний раунд.

У третьому, фінальному сеті на корті каміння на камені не залишилося від інтриги.

За рахунку 2:2 перша ракетка України увімкнула максимальні оберти: Еліна виграла чотири гейми поспіль, двічі під нуль реалізувала брейк-поїнти та ефектно поставила крапку в матчі - 6:2.

Історичний тріумф: повернення королеви Рима

Ця перемога стала для Еліни Світоліної знаковою та переписала кілька статистичних рекордів:

Королева Рима: Еліна втретє в кар'єрі підкорила престижний італійський «тисячник». Раніше вона здіймала цей кубок над головою у 2017 та 2018 роках.

Ювілейний трофей: Перемога в Італії принесла Світоліній 20-й титул у професійній кар'єрі.

Кінець 7-річного очікування: Українка здобула свій найбільший трофей з 2018 року, коли вона тріумфувала на Підсумковому турнірі WTA. З того часу Еліна не перемагала на змаганнях такого високого рівня.

Завдяки цьому успіху українські тенісистки оформили вже чотири перемоги на турнірах WTA у поточному сезоні. Половина з цього золотого доробку - дві перемоги - на рахунку лідерки національного тенісу Еліни Світоліної.