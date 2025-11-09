Рибакіна повторила успіх Світоліної та довела до істерики Соболенко: підсумки WTA Finals 2025

Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна тріумфувала на підсумковому турнірі WTA Finals 2025, який відбувся в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації.
Спортсменка виграла всі п'ять матчів змагання.
На груповому етапі Рибакіна впевнено перемогла Аманду Анісімову, віддавши суперниці лише чотири гейми, потім здолала Ігу Свьонтек – після програного сету (3:6) вона зробила камбек і виграла наступні партії 6:1, 6:0. Завершила групу перемогою над Екатериной Александровой.
Найнапруженішим для представниці Казахстану став півфінал із Джессікою Пегулою, у якому Рибакіна проявила характер і виграла у трьох сетах (4:6, 6:4, 6:3).
У вирішальному матчі на корті Ер-Ріяда Рибакіна зустрілася з Аріною Соболенко.
Перший сет казахстанка виграла впевнено – 6:3, а в другому ледь не втратила перевагу: за рахунку 4:5 і 15:40 вона відіграла два сетболи, перевела гру в тай-брейк і не віддала суперниці жодного розіграшу. Підсумковий рахунок матчу – 6:3, 7:6.
Перемога на WTA Finals принесла Рибакіній рекордні для жіночого туру 5,235 млн доларів призових та дозволила повернутися до топ-5 рейтингу WTA. Її переможна серія нині становить 11 матчів поспіль.
Для Соболенко це вже другий програний фінал Підсумкового турніру. Вперше "нейтральна" білоруска поступилася у вирішальному матчі Каролін Гарсії у 2022 році.
Після поразки Аріна традиційно для себе влаштувала істерику зі сльозами, яка потрапила на камери.
Рибакіна ввійшла до елітного клубу тенісисток, що ставали найкращими на Підсумкових турнірах, які проводяться з 1971 року.
У 2018 році на подібному турнірі тріумфувала українка Еліна Світоліна, яка ледь не повторила успіх в наступному сезоні, дійшовши до фіналу, де поступилась Ешлі Барті.
Загалом за понад 50 років в одиночному розряді Підсумкового перемагали 28 тенісисток. Але лише десятьом з них вдалося зробити це більше одного разу.
Рекорд належить легендарній американці Мартіні Навратіловій – 8 титулів. По п'ять разів тріумфували ще одна представниця США – Серена Вільямс та німкеня Штеффі Граф.
