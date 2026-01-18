Рахунок на години: Зінченко залишає АПЛ та переходить до європейського гранда

Варіанти трансферу

Клуб з Амстердама вже контактував з "канонірами" щодо оренди 29-річного футболіста до завершення поточного сезону та прагне закрити угоду у стислі терміни.

Інформацію про близький трансфер підтвердив і відомий інсайдер Фабріціо Романо. За його даними, "Аякс" вже досяг усної домовленості щодо переходу українця.

Очікується, що Зінченко протягом найближчих 24 годин прибуде до Амстердама, де пройде медичний огляд. Угода передбачає оренду до червня з можливістю подальших переговорів про довгостроковий контракт.

Ситуація в "Ноттінгем Форест"

Раніше вже з'являлася інформація, що "Ноттінгем Форест" готовий достроково припинити оренду Зінченка. У нинішньому сезоні українець провів за "лісників" 10 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Крім того, нещодавно Зінченко не потрапив до заявки клубу на Лігу Європи, що лише підсилило чутки про зміну команди вже взимку.

Для чого Зінченко "Аяксу"

В "Аяксі" розглядають українця як універсального гравця, здатного підсилити одразу дві позиції – лівого захисника та опорного півзахисника.

Саме ці ролі амстердамський клуб вважає проблемними у поточному сезоні. Досвід українця на топ-рівні та його тактична гнучкість стали ключовими аргументами на користь трансферу.

Контракт Зінченка з "Арсеналом" чинний до 30 червня 2026 року. За інформацією нідерландських ЗМІ, після завершення оренди "Аякс" може спробувати підписати українця на довший термін, як вільного агента.

Сам футболіст також позитивно ставиться до переходу в чемпіонат Нідерландів. Нагадаємо, що українець вже грав у цій країні. У сезоні-2016/17 він виступав за ПСВ на правах оренди з "Манчестер Сіті", провів 17 матчів і віддав 4 результативні передачі.

Зазначимо, що за оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість Зінченка станом на зараз становить 15 млн євро.

Поточний стан "Аякса"

Чотириразовий володар Кубка чемпіонів (1971–1973 та 1995 роки) та рекордсмен чемпіонату Нідерландів (36 титулів) зараз переживає не найкращі часи.

Він посідає 3-тє місце в турнірній таблиці нідерландської Ередивізі, відстаючи від лідера – ПСВ на 18 очок. У Лізі чемпіонів команда невдало виступає на загальному етапі, програвши 5 із 6-ти матчів.