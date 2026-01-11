"Пузо не заважало". Ф'юрі різко відповів хейтерам перед поверненням на ринг

Тренування в Таїланді

Із початком нового року 37-річний боксер активно публікує відео з тренувального табору в Таїланді, де працює над відновленням кондицій.

Проте у соцмережах очікуваної одностайної підтримки Ф'юрі не отримав. Значна частина читачів звернула увагу на надмірну вагу та неідеальну фізичну форму британця, відкрито критикуючи його зовнішній вигляд.

"Я завжди таким був"

Тайсон не залишив ці зауваження без відповіді та емоційно прокоментував ситуацію.

"Прочитав кілька коментарів, мовляв, я виглядаю пузатим і жирним. Ласкаво просимо в мій світ. Інакше ніколи й не було. Я завжди бив усіх із жирним пузом – і раніше це не впливало на результат бою. Чому сьогодні має бути інакше?" - заявив боксер.

"Буду легким і швидким"

Ф'юрі також розповів про свої поточні фізичні паДораметри та цілі на найближчі місяці.

За словами британця, наразі він важить близько 127 кг, однак до моменту повернення на ринг планує знизити вагу до рівня нижче 120 кг.

"Буду легким і швидким. Дуже чекаю цього моменту. Я довго був відсутній, але тепер я повернувся", - підсумував Ф'юрі.

Повернення та можливі суперники

Ф'юрі має у професійному рекорді 34 перемоги (24 – нокаутом), 2 поразки та 1 нічию. Він володів титулами чемпіона світу за версіями WBC (2020-2024), IBF (2015) та WBO (2015-2016).

Британець оголосив про завершення кар'єри після двох поразок від Олександра Усика у 2024 році. Проте наприкінці 2025-го заявив про повернення та намір провести ще один або два бої.

Дата його наступного поєдинку та суперник наразі офіційно не оголошені. Серед можливих опонентів називають Ентоні Джошуа, Фабіо Вордлі, Арсланбека Махмудова та Мануеля Чарра.