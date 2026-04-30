Пустовіт зізналася, як підтримує стосунки з коханим-військовим і чи буде у них весілля

Як підтримують стосунки на відстані

"Просто мені здається, що ми уже в тій стадії, коли ми класні друзі. Крім того, що ми кохаємо одне одного і ми партнери, ми реально одне одному найближчі люди", - каже Пустовіт.

Акторка додає, що намагається підтримувати постійний зв’язок, навіть попри щільні графіки та відстань.

"Ми намагаємося часто зідзвонюватися, ми кружечки одне одному записуємо. Я намагаюсь за можливості до нього їздити, коли в мене є вільний час. Він приїздить, ясна річ, у відпустку", - розповідає вона.

За словами Пустовіт, саме ці щоденні дрібниці допомагають зберігати емоційний контакт і не втрачати відчуття присутності одне одного в житті.

"Це людина, без якої ти вже не можеш. Це просто твоя найближча людина, і все", - підкреслює акторка.

Чи планує акторка вийти заміж

Окремо Пустовіт прокоментувала питання шлюбу. Вона визнає, що остаточних рішень пара поки не має.

"Я не знаю. Я думаю, він і сам до кінця не знає. Він дуже сильно втомився. Щодо одруження, я думаю, всьому свій час", - говорить вона.

Акторка пояснює, що нинішні обставини війни і втома впливають на можливість планувати майбутнє, тому пара не поспішає з формальними кроками.

Чи задумується пара про дітей

Також Пустовіт зізналася, що мріє про сім’ю і дітей, але ставиться до цього з обережністю.

"Хочу, дуже хочу. І дуже хочу, і дуже страшно", - говорить вона.

Вона пояснює, що для неї важливо прожити цей досвід разом із партнером, а не окремо.

"Хочеться, щоб він був поруч, або щоб я була біля нього в цей момент. Мені дуже хочеться вагітність пройти разом, народження, ці всі перші рочки", - зазначає акторка.

Пустовіт підкреслює, що не хоче залишатися з батьківством наодинці і прагне спільного досвіду.

"Я не хочу, щоб він був позбавлений відчуття того, що він тато. І я не хочу лишатися з цим досвідом, тобто віч-на-віч з дитиною", - додає вона.

У майбутньому акторка мріє про просте сімейне життя - з домом, природою і тваринами, подалі від міського ритму.

Що відомо про особисте життя Пустовіт

Анастасія Пустовіт познайомилася зі своїм коханим, ім’я якого вона не розкриває, ще до початку повномасштабної війни. Тоді пара лише починала стосунки і планувала жити разом уже за кілька тижнів.

Втім, ці плани змінила війна: чоловік одразу долучився до добровольців і згодом був мобілізований. Через службу вони бачаться дуже рідко, адже майже весь час проводять окремо.

В одному з інтерв’ю вона розповідала, що Запоріжжя стало місцем їхніх коротких зустрічей - саме туди акторка приїжджає, коли у коханого з’являється можливість перепочити.

Анастасія Пустовіт (фото: РБК-Україна)