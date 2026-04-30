Пустовіт зізналася, як підтримує стосунки з коханим-військовим і чи буде у них весілля

Акторка Анастасія Пустовіт відверто розповіла про стосунки зі своїм коханим, який уже п’ятий рік служить у ЗСУ. Вона зізнається, що попри відстань, пара навчилася зберігати близькість і бути одне для одного опорою.
Про це вона розповіла в інтерв’ю РБК-Україна.
"Просто мені здається, що ми уже в тій стадії, коли ми класні друзі. Крім того, що ми кохаємо одне одного і ми партнери, ми реально одне одному найближчі люди", - каже Пустовіт.
Акторка додає, що намагається підтримувати постійний зв’язок, навіть попри щільні графіки та відстань.
"Ми намагаємося часто зідзвонюватися, ми кружечки одне одному записуємо. Я намагаюсь за можливості до нього їздити, коли в мене є вільний час. Він приїздить, ясна річ, у відпустку", - розповідає вона.
За словами Пустовіт, саме ці щоденні дрібниці допомагають зберігати емоційний контакт і не втрачати відчуття присутності одне одного в житті.
"Це людина, без якої ти вже не можеш. Це просто твоя найближча людина, і все", - підкреслює акторка.
Окремо Пустовіт прокоментувала питання шлюбу. Вона визнає, що остаточних рішень пара поки не має.
"Я не знаю. Я думаю, він і сам до кінця не знає. Він дуже сильно втомився. Щодо одруження, я думаю, всьому свій час", - говорить вона.
Акторка пояснює, що нинішні обставини війни і втома впливають на можливість планувати майбутнє, тому пара не поспішає з формальними кроками.
Також Пустовіт зізналася, що мріє про сім’ю і дітей, але ставиться до цього з обережністю.
"Хочу, дуже хочу. І дуже хочу, і дуже страшно", - говорить вона.
Вона пояснює, що для неї важливо прожити цей досвід разом із партнером, а не окремо.
"Хочеться, щоб він був поруч, або щоб я була біля нього в цей момент. Мені дуже хочеться вагітність пройти разом, народження, ці всі перші рочки", - зазначає акторка.
Пустовіт підкреслює, що не хоче залишатися з батьківством наодинці і прагне спільного досвіду.
"Я не хочу, щоб він був позбавлений відчуття того, що він тато. І я не хочу лишатися з цим досвідом, тобто віч-на-віч з дитиною", - додає вона.
У майбутньому акторка мріє про просте сімейне життя - з домом, природою і тваринами, подалі від міського ритму.
Анастасія Пустовіт познайомилася зі своїм коханим, ім’я якого вона не розкриває, ще до початку повномасштабної війни. Тоді пара лише починала стосунки і планувала жити разом уже за кілька тижнів.
Втім, ці плани змінила війна: чоловік одразу долучився до добровольців і згодом був мобілізований. Через службу вони бачаться дуже рідко, адже майже весь час проводять окремо.
В одному з інтерв’ю вона розповідала, що Запоріжжя стало місцем їхніх коротких зустрічей - саме туди акторка приїжджає, коли у коханого з’являється можливість перепочити.