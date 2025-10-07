Пролетіли повз Євро: збірна України U-17 драматично поступилася Італії на останніх хвилинах

Євро-2026 (U-17), кваліфікація, 3-й тур

Україна – Італія – 1:2

Голи: Квіквінія, 55 – Джамматтеї, 34, Перілло, 85

Як пройшла гра

Поєдинок розпочався з обережної гри обох команд, однак наприкінці першого тайму ініціативу перехопили італійці. На 34-й хвилині Джоеле Джамматтеї точним ударом у праву дев'ятку відкрив рахунок.

У другому таймі "синьо-жовті" зуміли відновити рівновагу. Після серії рикошетів м'яч у ворота суперників головою відправив Володимир Квіквінія. Проте втримати нічию українцям не вдалося – на 85-й хвилині вирішальний гол забив Дієго Перілло.

Підсумки України у відборі

Перед заключним туром українська команда очолювала таблицю групи з чотирма очками після нічиєї з Чорногорією (1:1) та перемоги над Естонією (2:0). Однак поразка від Італії залишила нашу збірну поза топ-2, що давало право на участь у наступному етапі відбору.

Турнірна таблиця групи:

Чорногорія – 7 очок (м'ячі – 4:2) Італія – 6 (11:4) Україна – 4 (4:3) Естонія – 0 (1:11)

Що далі

Чемпіонат Європи U-17 2026 року стане першим, що пройде за оновленою системою з Лігою А та Лігою B, де юнацькі збірні борються не лише за путівки на фінальний турнір, а й за місце в елітному дивізіоні континенту.

Україна завершила боротьбу за вихід на юнацький чемпіонат Європи-2026. Натомість наша збірна продовжить виступи у Лізі В. Команди цієї ліги у другому раунді боротимуться за підвищення у класі перед відбором на Євро-2028 серед команд U-19.