Притула висловився про службу чоловіка Єфросиніної та розкрив його секрет (відео)

Що робить чоловік Єфросиніної на війні

Так, волонтер згадав про обранця Маші й зазначив, що має йому подякувати. Військовий не розповідає, що робить на фронті, а тому багатьом це цікаво.

"Я забув написати твоєму чоловікові і подякувати йому за дещо. А хто, може, не в курсі, Марійки чоловік - Тимур, на війні з початку повномасштабного вторгнення. Хоча, звичайно, в суспільстві багато хто може казати: "Та блін, що він там воює, та він певне ряжений і так далі", - сказав Притула.

Єфросиніна одразу зазначила, що обговорення служби її чоловіка в контексті того, що він "не воює", її ранить набагато більше, аніж хейт в її бік. Після цього волонтер розповів, як він співпрацював з обранцем ведучої, та розкрив цікавий секрет.

Притула висловився про чоловіка Єфросиніної (скріншот)

"Але я хочу сказати, що чоловік Марійки був долучений до розробки однієї ну дуже крутої системи, яка зараз масштабується. І спеціалісти нашого фонду нещодавно на одному з напрямків мали зустріч з великим представництвом військових з різних родів військ і так далі", - пояснив Притула.

Він додав, що цей проект розробляли в рамках роботи фонду по "антишахеду". Він дуже складний в технічному плані. Під час презентації ця розробка всіх вразила. Військові не розуміли, чому до цього не додумалися раніше.

У них навіть виникли сумніви. Але чоловік Єфросиніної підтримав Притулу та його фонд.

"І тут Тимур Хромаєв встає, каже: "Ну, ці тіпи знають, що роблять, а ми з ними працюємо". І, короче, окнув, веріфікнув, і в нас зараз краще просувається ця історія. Тому передай чоловікові велику дяку", - сказав волонтер.