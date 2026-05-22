"Приховувати було нестерпно": зірка "МастерШеф" вперше стане мамою

Непростий шлях

За словами Вовчинської, вона ще з підліткового віку мріяла про велику родину, однак реальність виявилася складнішою. Разом із чоловіком вони кілька років намагалися стати батьками, проходили обстеження та переживали періоди невизначеності, коли доводилося просто чекати й не втрачати віри.

"У 16 я вже уявляла двійнят - дівчинку і хлопчика. Так, я завжди була тією дівчиною з планами. Але мій організм, як виявилось, має своє бачення і я вже навчилась йому довіряти", - поділилася вона.

Любов із чоловіком-військовим (фото: instagram.com/liubavk.a)

"Переломний" ранок

Переломним моментом став ранок, коли кулінарка побачила позитивний тест на вагітність і відчула одразу шквал різноманітних емоцій: суміш шоку, сліз і абсолютного щастя.

А зараз, за її словами, вагітність триває вже близько 19 акушерських тижнів, і подружжя з нетерпінням чекає на поповнення в родині.

Вовчинська зізнається, що довго не змогла тримати цю новину в секреті, адже їй було складно не ділитися таким великим щастям із підписниками.

"А потім настав той ранок. Дві полосочки. І я… Я просто обімліла. Якщо чесно, моєю першою реакцією було щось між "не може бути" і повним ступором. А потім прийшли сльози. І така радість, якої я ще ніколи в житті не відчувала.

Приховувати це від вас було нестерпно. Ви ж знаєте", - зауважила Вовчинська.

У коментарях фани підтримали кулінарку, щиро порадівши за неї. А також побажали всього найкращого її родині:

"Вітаю! Щастя і здоровʼя вашій сімʼї!";

"Обіймаю вас котики! Дуже щаслива! Легкої вагітності!";

"Донбас дарує нові життя, знаємо по собі. Вітаємо!";

"Ох котіки, вітаю вас мої хороші, нехай всі мрії та плани здійснюються, як того хочеться, а ваша сімʼя буде міцною і сповненою любові."

Успіх у "МастерШеф-13"

Любов Вовчинська - одна з найяскравіших кулінарок-аматорок популярного кулінарного шоу. У проєкті вона змогла проявити свій характер і любов до гастрономії. Кулінарка швидко запам'яталася глядачам завдяки впевненій подачі страв та творчому підходу до приготування.

На кухні проєкту Вовчинська не боялася складних завдань і часто ризикувала з поєднаннями смаків. Саме це допомогло їй дійти до фінальних етапів і закріпити за собою статус сильної конкурентки.

Участь у шоу стала для неї не лише змаганням, а й важливим етапом професійного зростання. Вона отримала цінний досвід роботи під тиском часу та жорсткої конкуренції. Після проєкту Вовчинська продовжила розвиватися в кулінарній сфері, вдосконалюючи власний стиль і підхід до гастрономії.