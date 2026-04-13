З прапорами та гімнами: World Aquatics повністю повернула Росію та Білорусь у водні види спорту

Кінець "нейтрального" статусу

Рішення федерації означає, що відтепер російські та білоруські атлети повертаються до повноцінних змагань. Це стосується не лише індивідуальних запливів, а й командних видів спорту, зокрема водного поло та артистичного плавання. Досі подібний рівень "амністії" на дорослому рівні існував лише у таких видах спорту, як дзюдо та самбо.

Своє рішення президент World Aquatics Хусейн Аль Мусаллам пояснив прагненням до "мирних змагань".

"За останні три роки ми допомогли зрозуміти, що конфлікти можуть залишатися поза спортом. Ми налаштовані забезпечити, щоб басейни залишалися місцями, де спортсмени з усіх країн можуть збиратися разом", - йдеться в заяві.

Умови для повернення прапорів

Попри дозвіл використовувати національну символіку, World Aquatics висунула низку вимог до атлетів з РФ та Білорусі.

Допінг-контроль: спортсмени мають пройти щонайменше чотири послідовні перевірки від Міжнародного агентства з тестування (ITA).

Перевірка біографії: Підрозділ доброчесності (AQIU) ретельно вивчатиме діяльність кожного атлета на предмет підтримки війни чи зв'язків із силовими структурами.

Наразі організація вже провела понад 700 подібних скринінгів.

Небезпечний прецедент

Послаблення почалося ще у лютому 2026 року, коли Європейська федерація поновила права росіян на юніорському рівні. Тепер же World Aquatics пішла значно далі за інші міжнародні об'єднання. Деякі федерації (волейбол, фехтування) послабляли санкції лише на юнацькому рівні, але досі тримають санкції на дорослому.