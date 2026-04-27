UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Помста, яку запам'ятають надовго: як Monte виграла фінал, віддавши 0 раундів на мапі

12:28 27.04.2026 Пн
2 хв
Гравці Heroic не могли повірити своїм очам: подивіться, як українці закрили цей гранд-фінал
aimg Катерина Урсатій
кіберспортивний клуб Monte (фото: HLTV)

Український кіберспортивний клуб Monte став найсильнішим на турнірі CCT Global Finals 2026. У вирішальному протистоянні підопічні організації з Монастирища впевнено здолали данський колектив Heroic.

Хід фінального поєдинку

Вирішальна зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь українців.

Початок гри став справжнім шоком для опонентів: на локації Nuke Monte продемонстрували абсолютне домінування, закривши мапу з рідкісним показником 13:0.

На виборі Dust2 данці намагалися нав'язати боротьбу, проте після переходу за іншу сторону український клуб віддав супернику лише один раунд, подвоївши перевагу в серії.

Попри поразку на Inferno (5:13), Monte змогли мобілізуватися і поставити крапку в матчі на карті Ancient - 13:10.

Статистика та призові

Цей успіх став для організації вже другим трофеєм у поточному календарному році.

Варто зазначити, що Monte демонструють стабільно високі результати: протягом останніх десяти змагань команда п'ять разів доходила до фінальної стадії, здобувши дві перемоги.

За перше місце на CCT Global Finals 2026 клуб заробив 30 тисяч доларів.

Згідно з внутрішньою політикою, призові будуть розподілені порівну між гравцями та організацією.

Шлях до чемпіонства

Турнірна дистанція для Monte склала п'ять поєдинків.

На груповому етапі та у плей-оф українці двічі обіграли шведську команду NIP (2:1) та розібралися з Betclic (2:0).

Єдиної поразки колектив зазнав саме від Heroic у фіналі верхньої сітки, проте зумів взяти повноцінний реванш у гранд-фіналі.

Нагадаємо, перед цим тріумфом Monte зупинилися за крок від титулу на Digital Crusade DraculaN Season 6, поступившись у фіналі американцям з М80.

Наступним викликом для української команди стане турнір PGL Astana.

Ці змагання розглядатимуться як ключовий етап підготовки перед головною подією сезону - IEM Cologne Major.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
