Помер Богдан Богач - один із засновників гурту "Піккардійська терція"

Помер Богдан Богач

"Раптово пішов з життя непересічний чоловік, наш добрий і надійний друг, один із чотирьох засновників “Піккардійської терції”, з яким ми пройшли пліч-о-пліч у творчості понад 30 років, володар неперевершеного голосу - басу, Богдан Богач. Бракуватиме тебе, дорогий наш друже. Світлая памʼять", - йдеться у зверненні гурту.

Богач мав унікальний голос, який знав і любив увесь світ. Йому аплодували тисячі слухачів в Україні та за її межами.

Богдан Богач (фото: facebook.com/pikkardijska.tercia)

За видатні досягнення він отримав звання Заслуженого артиста України, а також став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Артист був у складі "Терції" від моменту заснування гурту у 1992 році і до 2024-го, коли змушений був залишити сцену через проблеми зі здоров’ям.

Богдан Богач (фото: facebook.com/pikkardijska.tercia)

Колектив висловив щирі співчуття рідним, близьким і друзям Богдана.

"Співчуваємо сім’ї Богдана, рідним та друзям. Сумна звістка. Велика втрата", - зазначили "Піккардійці".

Богдан Богач (фото: facebook.com/pikkardijska.tercia)

Що відомо про гурт "Піккардійська терція"

Вокальна формація "Піккардійська терція" була створена 24 вересня 1992 року у Львові як квартет у складі Володимира Якимця, Ярослава Нудика, Андрія Капраля та Богдана Богача.

Уже через рік колектив став дипломантом фестивалю "Червона Рута", а у 1994-му здобув Гран-прі на фестивалі "Доля" в Чернівцях, після чого записав дебютний альбом.

"Піккардійська терція" (фото: facebook.com/pikkardijska.tercia)

У другій половині 90-х гурт здобув популярність в Україні завдяки пісням "Пустельник" та "Старенький трамвай", а також різдвяному альбому "Тиха ніч".

У 2000 році "Терція" стала першим східноєвропейським колективом, запрошеним на престижний міжнародний акапельний фестиваль Vokal Total у Мюнхені.

У репертуарі формації - майже 300 творів різними мовами: від класики та обробок народних пісень до авторських композицій. Колектив гастролював у багатьох країнах світу - від Польщі та Іспанії до Канади й США.

"Піккардійська терція" (фото: facebook.com/pikkardijska.tercia)

Значущим моментом в історії гурту стало виконання пісні "Гей, пливе кача…" під час поховань Героїв Небесної Сотні у 2014 році. В

ідтоді композиція набула особливого символізму для українців.

У 2017 році всі учасники гурту, зокрема й Богдан Богач, отримали звання Заслужених артистів України.

"Піккардійська терція" (фото: facebook.com/pikkardijska.tercia)