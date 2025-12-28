Помер актор і ведучий культових шоу 90-х Анатолій Суханов

Що відомо про Суханова та як про нього висловилися колеги

Про смерть актора повідомив театр "КОЛЕСО".

"27 грудня об 11.30 актор Анатолій Суханов помер у лікарні. Зранку його забрала швидка допомога. "Його ніхто ніколи не замінить! Ми його дуже любимо!" - каже мати Анатолія Чорногуз Олена Георгіївна. Нагадаємо, що 23.12.25 Анатолію виповнилось 54 роки", - написали колеги.

Про дату і місце прощання буде відомо пізніше.

Помер Анатолій Суханов (фото: Київський академічний театр "КОЛЕСО")

"27 грудня відлетіла в кращі світи душа талановитого мистця - артиста Київського академічного театру "Колесо", художнього керівника Київської театральної школи - студії Анатолія Валерійовича Суханова. Артиста найвищого ґатунку, у творчій палітрі якого знайдеться унікальний досвід в багатьох сферах мистецтва", - йдеться у дописі від Публічної бібліотеки імені Лесі Українки.

Суханов мав неабиякий досвід та брав участь у багатьох проєктах. Він був ведучим програм "Еники-Беники", "Лото-Експрес", "Новий день". А ще грав у театральних виставах "Таня-Таня", "Путівник по Варшаві", "Безумний день...", "Жахливі батьки", "Едіт Піаф", "Я - чоловік передбачливий" ,"Засіб".

І це ще не все. Суханов режисував вистави "Примадонна", "Зірковий хлопчик" та багатьох інших.

"Щасливі були зустрічам з участю Анатолія Суханова у відділі мистецтв бібліотеки. Дякуємо за Ваш талант... Пам'ятатимемо із вдячністю", - додали автори допису.

Помер Анатолій Суханов (скріншот)

Акторка Наталія Васько з сумом висловилася про смерть колеги. Також вона процитувала слова матері Суханова.

"Ти був добрим, щирим, ніжним, тендітним. Ти був душею нашого курсу, і наших зустрічей. Дуже боляче. Не вірю", - написала Васько.

Суханов з друзями (фото: facebook.com/sontcee)

Співачка Анжеліка Рудницька розповіла, що не може оговтатися після того, як дізналася про смерть Суханова.

"Новини продовжують шокувати. Після важкої ночі російських атак на Київ 27 грудня об 11.30 помер у лікарні актор, режисер, телеведучий Анатолій Суханов. Памʼятаю його ще з телепрограм "Еники-беники", "Лото-експрес" у 90-тих. Завжди енергійний, привітний, сповнений ідей і бажання створювати щось нове", - написала Рудницька.

"Театр "Колесо" повідомив, що зранку його забрала швидка допомога. На жаль, дива не сталося. 23 грудня Анатолію виповнилось 54 роки. Не вірю… Світла пам’ять. Співчуття рідним і близьким. Це фото ми зробили навесні на презентації книги Кості Гнатенка "Скрижалі", який режисував Толя Суханов", - додала вона і показала кадр з артистом.

Суханов та Рудницька (фото: instagram.com/anzhelikarudnytska)