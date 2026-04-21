Після Луческу: збірну Румунії очолив легендарний футболіст "Реала" та "Барселони"

Повернення "Карпатського Марадони"

Георге Хаджі підписав контракт до 2028 року. Для легенди це вже друге призначення на місток національної збірної: вперше він очолював команду у 2001 році, проте не зміг вивести її на ЧС-2002.

"Найважливіше – показувати результат і досягати успіху. Саме тому я прийшов у національну збірну. Сподіваюся, що ті успіхи, які я мав як гравець, зможу повторити і як тренер. Я впевнений, що ми можемо стати найкращими", - прокоментував своє призначення Хаджі.

Спадщина Мірчі Луческу

На посаді Хаджі замінив легендарного Мірчу Луческу. Колишній тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" залишив посаду 2 квітня після того, як Румунія не змогла пробитися на ЧС-2026, поступившись у плей-оф Туреччині. 7 квітня, у віці 80 років, серце іменитого фахівця зупинилося.

Кар'єра Хаджі

Хаджі вважається найвидатнішим гравцем в історії Румунії. Протягом ігрової кар'єри він захищав кольори таких грандів, як іспанські "Реал" і "Барселона" та турецький "Галатасарай".

Його тренерський шлях розпочався саме зі збірної Румунії у 2001 році. Згодом фахівець працював у Туреччині з "Бурсаспором" та "Галатасараєм", а на батьківщині очолював "Стяуа", "Тімішоару", "Вііторул" та "Фарул". З останнім він виграв чемпіонат Румунії сезону-2022/23.