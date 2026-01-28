Перше золото України на Євро-2026 з біатлону: Меркушина виграла індивідуалку

Феноменальна точність: як Меркушина підкорила Шушен

Старт чемпіонату Європи-2026 у норвезькому Шушені став тріумфальним для лідерки української команди.

В індивідуальній гонці Анастасія Меркушина зуміла випередити найближчих переслідувачок завдяки бездоганній роботі на вогневих рубежах.

Українка не припустилася жодної помилки на чотирьох етапах стрільби, що дозволило їй уникнути штрафних хвилин.

Крім "чистої" стрільби, Меркушина продемонструвала високу швидкість на вогневих позиціях, увійшовши до п'ятнадцяти найшвидших атлеток за цим показником.

У фінішному протоколі Анастасія випередила італійку Самуелу Комолу лише на 3 секунди, а бронзова призерка з Франції Вольдія Галмас-Полен програла українці майже 5 секунд.

Результати збірної України та зміни у складі

Україна була представлена в гонці чотирма спортсменками, хоча спочатку до заявки входило шість біатлоністок. Ксенія Приходько та Тетяна Тарасюк знялися з дистанції безпосередньо перед початком змагань.

Серед інших представниць "синьо-жовтих" високий результат показала Валерія Дмитренко. Попри одну хибу на першому рубежі, вона зуміла закріпитися у топ-20, посівши 19-ту сходинку.

Надія Бєлкіна та Лілія Стеблина фінішували на 31-му та 79-му місцях відповідно.

ЧЄ-2026. Результати жіночої індивідуальної гонки:

Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+0+0) 45:33.9 Самуела Комола (Італія, 0+0+0+1) +3.0 Вольдія Галмас-Полен (Франція, 0+1+1+0) +4.8

...

19. Валерія Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +2:26.5

31. Надія Бєлкіна (Україна, 1+0+1+0) +4:05.0

79. Лілія Стеблина(Україна, 2+3+1+1) +8:25.0

Де дивитися наступні старти

Континентальна першість продовжиться у п'ятницю, 30 січня. У програмі змагань заплановані спринтерські гонки у чоловіків та жінок.

Пряму трансляцію подій із Норвегії забезпечує офіційний мовник "Суспільне Спорт" на своїх цифрових платформах та місцевих телеканалах.