Перша в кар'єрі перемога на "тисячнику": Олійникова у Римі розгромила сусідку по рейтингу

Олександра Олійникова першою з українок провела поєдинок у основній сітці на престижному турнірі категорії WTA 1000 в італійському Римі. 68-ма ракетка світу суперничала із сусідкою по рейтингу – хорваткою Петрою Марчинко (WTA 69).

Про те, як пройшов матч – розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації .

Рим. WTA 1000. 1-ше коло

Олександра Олійникова (Україна) – Петра Марчинко (Хорватія) – 6:1, 6:3

Друга зустріч на корті

Хорватка залишається відносно маловідомою для широкої публіки, хоча минулий сезон став для неї визначальним. Вигравши один "челленджер" та чотири трофеї ITF, вона здійснила потужний ривок у першу сотню. Попри відсутність феноменальних результатів у поточному сезоні, спортсменка вже встигла піднятися ще на 15 сходинок у рейтингу WTA.

Олійникова та Марчинко раніше зустрічалися лише раз – минулого року на турнірі в Загребі. Тоді хорватка зуміла виграти на домашньому корті – 6:1, 1:6, 6:0.

Деталі матчу

У звітній грі Олександра не мала проблем із суперницею. У першій партії вона зробили чотири брейки та дозволила хорватці взяти лише один бал (цікаво, що Марчинко здобула його на подачі Олійникової).

Другий сет склався для українки трохи важче. Суперниця вела по його ходу – 1:0 та 2:1. Знадобилося докласти зусилля, щоб спочатку зрівняти рахунок (2:2, 3:3), а потім взяти три гейми поспіль. Тенісистки щедро роздавали одна одній свої подачі: Марчинко зробила два брейки у сеті, Олійникова – три.

Матч тривав 1 годину та 14 хвилин.

Що далі

Олександра здобула свою п'яту перемогу в кар'єрі в основній сітці змагань рівня Туру та першу – на турнірах WTA 1000.

У наступному колі Олійникова зустрінеться з 18-ю сіяною Кларою Таусон з Данії.