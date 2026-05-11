Переїхав до РФ і отримав російський паспорт: де зараз Андрій Доманський

Коротка біографія Андрія Доманського

Андрій Доманський народився в Одесі. Кар’єру він починав на місцевому радіо, а згодом став одним із найвідоміших українських телеведучих.

Глядачам він запам’ятався за проєктами "Підйом", "Хто проти блондинок?", "Інтуїція" та "Фабрика зірок". У різні роки Доманський працював на "1+1" та "Інтері".

У 2018 році телеканал "Інтер” опинився у скандалі через концерт до 9 травня, у якому лунали проросійські меседжі.

Сам Доманський тоді також відзначився заявою про "українських фашистів".

У 2021 році телеведучий збирався їхати до Білорусі, щоб провести фестиваль "Слов’янський базар", який асоціюють із режимом Олександра Лукашенка. Після суспільного резонансу він відмовився від участі.

Андрій Доманський (фото з відкритих джерел)

Після початку повномасштабної війни Доманський записав звернення українською мовою.

У ролику він підтримав волонтерів і кілька разів повторив слова “паляниця” та "полуниця".

Втім, у соцмережах йому не повірили. Користувачі пригадали телеведучому попередні проросійські висловлювання та розкритикували його.

Після хвилі хейту він видалив свої сторінки в соцмережах.

Де зараз Андрій Доманський

За даними журналіста Георгія Шабаєва, після виїзду з України Доманський оселився в Росії.

Журналіст з’ясував із російських реєстрів, що паспорт РФ телеведучому видали 17 грудня 2022 року в Санкт-Петербурзі.

Це свідчить про те, що на той момент він уже перебував на території Росії, хоча раніше в мережі ширилися чутки, нібито Доманський живе у країнах Балтії.

Андрій Доманський отримав паспорт РФ (скріншот facebook.com/george.shabaev)

У березні 2023 року Доманський влаштувався у компанію "Совкомбанк Технологии".

Це IT-підрозділ російського "Совкомбанку", який перебуває під міжнародними санкціями через війну РФ проти України.

Георгій Шабаєв іронічно прокоментував нову роботу телеведучого.

"Я спочатку здивувався - де Доманський, а де програмування? Але потім побачив, що він отримав профільну освіту в Одеському політехнічному інституті, а в одному з інтерв'ю розповідав, що з дитинства хотів бути програмістом. Що ж, як бачимо, його мрія здійснилася... в Росії", - написав журналіст.

Журналіст також з’ясував, що після переїзду екс-українець разом із родиною відпочивав в ОАЕ.

У січні 2024 року дев’ять ночей у п’ятизірковому готелі коштували майже пів мільйона рублів - понад 5 тисяч доларів за тодішнім курсом.

Андрій Доманський відпочивав під час війни в ОАЕ (скріншот facebook.com/george.shabaev)

Наразі невідомо, чи відмовився Доманський від українського громадянства.

Шабаєв припустив, що український паспорт може залишатися для телеведучого зручним для поїздок Європою.