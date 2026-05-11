Переїхав до РФ і отримав російський паспорт: де зараз Андрій Доманський

Колишній ведучий телеканалу "Інтер" Андрій Доманський, відомий проросійськими висловлюваннями, після виїзду з України оселився в Росії, отримав паспорт РФ і знайшов роботу в підсанкційному банку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook журналіста “Радіо Свобода” та проєкту “Схеми” Георгія Шабаєва.
Андрій Доманський народився в Одесі. Кар’єру він починав на місцевому радіо, а згодом став одним із найвідоміших українських телеведучих.
Глядачам він запам’ятався за проєктами "Підйом", "Хто проти блондинок?", "Інтуїція" та "Фабрика зірок". У різні роки Доманський працював на "1+1" та "Інтері".
У 2018 році телеканал "Інтер” опинився у скандалі через концерт до 9 травня, у якому лунали проросійські меседжі.
Сам Доманський тоді також відзначився заявою про "українських фашистів".
У 2021 році телеведучий збирався їхати до Білорусі, щоб провести фестиваль "Слов’янський базар", який асоціюють із режимом Олександра Лукашенка. Після суспільного резонансу він відмовився від участі.
Після початку повномасштабної війни Доманський записав звернення українською мовою.
У ролику він підтримав волонтерів і кілька разів повторив слова “паляниця” та "полуниця".
Втім, у соцмережах йому не повірили. Користувачі пригадали телеведучому попередні проросійські висловлювання та розкритикували його.
Після хвилі хейту він видалив свої сторінки в соцмережах.
За даними журналіста Георгія Шабаєва, після виїзду з України Доманський оселився в Росії.
Журналіст з’ясував із російських реєстрів, що паспорт РФ телеведучому видали 17 грудня 2022 року в Санкт-Петербурзі.
Це свідчить про те, що на той момент він уже перебував на території Росії, хоча раніше в мережі ширилися чутки, нібито Доманський живе у країнах Балтії.
У березні 2023 року Доманський влаштувався у компанію "Совкомбанк Технологии".
Це IT-підрозділ російського "Совкомбанку", який перебуває під міжнародними санкціями через війну РФ проти України.
Георгій Шабаєв іронічно прокоментував нову роботу телеведучого.
"Я спочатку здивувався - де Доманський, а де програмування? Але потім побачив, що він отримав профільну освіту в Одеському політехнічному інституті, а в одному з інтерв'ю розповідав, що з дитинства хотів бути програмістом. Що ж, як бачимо, його мрія здійснилася... в Росії", - написав журналіст.
Журналіст також з’ясував, що після переїзду екс-українець разом із родиною відпочивав в ОАЕ.
У січні 2024 року дев’ять ночей у п’ятизірковому готелі коштували майже пів мільйона рублів - понад 5 тисяч доларів за тодішнім курсом.
Наразі невідомо, чи відмовився Доманський від українського громадянства.
Шабаєв припустив, що український паспорт може залишатися для телеведучого зручним для поїздок Європою.