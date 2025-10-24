ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Паркер переважив Вордлі та виграв битву поглядів перед боєм (відео)

П'ятниця 24 жовтня 2025 21:27
UA EN RU
Паркер переважив Вордлі та виграв битву поглядів перед боєм (відео) Фото: Джозеф Паркер та Фабіо Вордлі (instagram.com/daznboxing)
Автор: Андрій Костенко

25 жовтня в Лондоні відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане поєдинок Джозефа Паркера та Фабіо Вордлі. Напередодні поєдинку боксери провели фінальні зважування та битву поглядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на DAZN Boxing.

Битва за Усика

Бій відбудеться 25 жовтня на О2 Арені в Лондоні.

На ринг вийдуть важковаговики – тимчасовий чемпіон світу за версією WBO новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) та британець Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО), який володіє аналогічним титулом за версією WBA.

Переможець поєдинку має стати претендентом на поєдинок з Олександром Усиком.

Офіційне зважування

Напередодні поєдинку відбулося офіційне зважування боксерів.Паркер показав вагу 119 кг., тоді як Вордлі - 110,1 кг.

Новозеландець також виграв битву поглядів, яка відбулася після церемонії зважування. Суперники довго "свердлили" один одного очима, але британець все ж першим відвів погляд.

Хто покаже бій

Офіційним транслятором вечора боксу у Лондоні 25 жовтня буде стрімінгова платформа DAZN.

Протистояння Паркер – Вордлі, яке очолить боксерську подію, транслюватимуть за системою PPV. Аби переглянути бій потрібно мати підписку на сервіс та здійснити оплату за перегляд. В Україні вартість трансляції всього вечора боксу коштує 1027 гривень.

Боксерське шоу в Лондоні стартує 25 жовтня о 16:00 за київським часом. Головний поєдинок Паркер – Вордлі розпочнеться ближче до опівночі на 26 жовтня.

Паркер переважив Вордлі та виграв битву поглядів перед боєм (відео)

Раніше ми повідомили, що Олександр Усик піднявся в історичному рейтингу європейських важковаговиків.

Також читайте, як колишній суперник Кличка може зробити росіянина претендентом на Усика.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс Олександр Усик
Новини
"Коаліція рішучих" оголосила новий план для України з п'яти пунктів
"Коаліція рішучих" оголосила новий план для України з п'яти пунктів
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію