Паркер переважив Вордлі та виграв битву поглядів перед боєм (відео)

25 жовтня в Лондоні відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане поєдинок Джозефа Паркера та Фабіо Вордлі. Напередодні поєдинку боксери провели фінальні зважування та битву поглядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на DAZN Boxing .

Битва за Усика

Бій відбудеться 25 жовтня на О2 Арені в Лондоні.

На ринг вийдуть важковаговики – тимчасовий чемпіон світу за версією WBO новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) та британець Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО), який володіє аналогічним титулом за версією WBA.

Переможець поєдинку має стати претендентом на поєдинок з Олександром Усиком.

Офіційне зважування

Напередодні поєдинку відбулося офіційне зважування боксерів.Паркер показав вагу 119 кг., тоді як Вордлі - 110,1 кг.

Новозеландець також виграв битву поглядів, яка відбулася після церемонії зважування. Суперники довго "свердлили" один одного очима, але британець все ж першим відвів погляд.

Хто покаже бій

Офіційним транслятором вечора боксу у Лондоні 25 жовтня буде стрімінгова платформа DAZN.

Протистояння Паркер – Вордлі, яке очолить боксерську подію, транслюватимуть за системою PPV. Аби переглянути бій потрібно мати підписку на сервіс та здійснити оплату за перегляд. В Україні вартість трансляції всього вечора боксу коштує 1027 гривень.

Боксерське шоу в Лондоні стартує 25 жовтня о 16:00 за київським часом. Головний поєдинок Паркер – Вордлі розпочнеться ближче до опівночі на 26 жовтня.