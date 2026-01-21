"Острів ГУР": у Києві презентували книгу про операції української розвідки

У Києві пройшла презентація першої масштабної документальної книги про роботу Головного управління розвідки Міністерства оборони України - "Острів ГУР. Таємниці. Операції. Війна". Автором книги є журналіст Максим Бутченко.

Редакція РБК-Україна побувала на заході та розповідає головне з презентації.

Презентація пройшла у книгарні "Сенс" у вівторок увечері, модерував зустріч письменник Андрій Кокотюха.

Під час дискусії говорили не лише про книгу, а й про те, як ухвалювалися рішення у складні та критичні моменти війни.

Максим Бутченко (фото: facebook.com/maxxbutchenko)

Про що книга

Як зазначається в описі книги, загарбницька війна Росії проти України триває з 2014 року, а з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році особливу роль відіграє українська воєнна розвідка.

У книзі йдеться про операції в тилу ворога, здобуття критично важливої інформації, а також координацію дій із ЗСУ.

Автор ставить перед читачем питання про становлення та розвиток української воєнної розвідки та про те, якою вона є "зсередини".

"Ворога не можна недооцінювати": що говорили про образ Росії

Під час дискусії модертор Андрій Кокотюха порушив питання про те, наскільки у книзі висвітлюється тема ворога та яким є його образ. Він наголосив, що противника не можна недооцінювати.

"Ворога не можна недооцінювати. Треба знати, що він хитрий, підступний, багатоликий. І в жодному разі не ставити його нижче на землю", - зазначив модератор.

Максим Бутченко у відповідь сказав, що не ставив собі завдання зробити книгу пропагандистським продуктом або створювати аналог російської пропаганди.

Як пройшла презентація книги "Острів ГУР. Таємниці. Операції. Війна" у Києві (фото надане пресслужбою)

"У мене не було завдання зробити пропагандистський продукт… В мене не було завдання якимось чином зробити аналог російської пропаганди", - пояснив він.

Водночас автор підкреслив, що намагався показати ворога як сильного і системного противника, який, однак, припускається помилок.

Також він додав, що противник присутній у книзі "природно", але не є самоціллю, оскільки в центрі історій - українські операції та рішення.

"Ворог присутній, але він тут не вип’ячений. Він не був для мене завданням", - зазначив автор.

Підготовка книги - кропітка робота стратегічної комунікації

Представник ГУР МО України Андрій Юсов під час презентації заявив, що підготовка матеріалів для книги була складним процесом відбору інформації, яку можливо зробити публічною.

"Це, насправді, велика кропітка робота. Для нас, як для підрозділу стратегічної комунікації", - сказав Юсов.

За його словами, книга стала успішним спільним проєктом і містить велику кількість прямої мови й живих історій.

Андрій Юсов (фото надане пресслужбою)

Аналітик додав, що такі видання формують сучасні українські образи та допомагають суспільству триматися під час війни.

"Ми, разом із читачами, творимо нові українські образи, нові українські легенди… які допомагають нам триматися, допомагають перемагати", - заявив представник ГУР.

Він також повідомив, що команда готує англомовну версію книги, яка має представити світові Україну як державу, здатну діяти асиметрично й ефективно.

