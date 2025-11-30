UA

Остання трійка нових "Танців з зірками": побачимо акторку, фіналістку "Холостяка" і ведучого

Розкрито імена учасниців "Танців з зірками" (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк розсекретив фінальну трійку учасників спецвипуску. На паркеті на нас чекають "па" від акторів, артистів та навіть переможниці "Холостяка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Завадюка в Threads.

Хто візьме участь в нових "Танцях з зірками"

"У мене для вас новини", - написав Завадюк.

Він запостив новий анонс з фінальною трійкою учасників. Виявилося, у нових танцях ми побачимо:

  • акторку Наталку Денисенко
  • блогерку та фіналістку "Холостяка" Дашу Квіткову
  • ведучого Григорія Решетника.

Хто вийде на паркет у спецвипуску "Танців з зірками" (фото: threads.com/@zavaduk)

Що відомо про повернення шоу

Вже скоро проєкт "Танці з зірками" отримає новорічний спецвипуск. І до нього приєднаються:

  • комік Василь Байдак
  • ветеранка Руся Данілкіна
  • ведуча Неля Шовкопляс
  • співак Женя Галіч
  • журналістка Наталя Островська
  • ведучий Нікіта Добринін
  • ведуча Наталі Сотник
  • співачка KOLA
  • актор Павло Текучев.

Також вже відомо про суддів нових "Танців з зірками". Це:

  • військовий-хореограф Дмитро Дікусар
  • балерина Катерина Кухар
  • співачка Наталія Могилевська
  • співак Монатік.
