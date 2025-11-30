Остання трійка нових "Танців з зірками": побачимо акторку, фіналістку "Холостяка" і ведучого

Хто візьме участь в нових "Танцях з зірками"

"У мене для вас новини", - написав Завадюк.

Він запостив новий анонс з фінальною трійкою учасників. Виявилося, у нових танцях ми побачимо:

акторку Наталку Денисенко

блогерку та фіналістку "Холостяка" Дашу Квіткову

ведучого Григорія Решетника.

Хто вийде на паркет у спецвипуску "Танців з зірками" (фото: threads.com/@zavaduk)

Що відомо про повернення шоу

Вже скоро проєкт "Танці з зірками" отримає новорічний спецвипуск. І до нього приєднаються:

комік Василь Байдак

ветеранка Руся Данілкіна

ведуча Неля Шовкопляс

співак Женя Галіч

журналістка Наталя Островська

ведучий Нікіта Добринін

ведуча Наталі Сотник

співачка KOLA

актор Павло Текучев.

Також вже відомо про суддів нових "Танців з зірками". Це: