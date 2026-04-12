З онуком і зятем-військовими: Ада Роговцева показала, як з родиною готувалася до Великодня

15:43 12.04.2026 Нд
2 хв
Великодні приготування зібрали за одним столом кілька поколінь родини
aimg Іванна Пашкевич
Ада Роговцева з ріднею (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

88-річна народна артистка України Ада Роговцева показала, як у колі найрідніших традиційно збирається напередодні свята, щоб разом фарбувати й розписувати крашанки. Серед близьких були й її онук та зять, які нині захищають Україну на фронті.

За словами акторки, ця щорічна традиція для сім’ї має особливе значення, адже дає змогу всім зібратися разом, побачитися та поспілкуватися перед Великоднем.

У своєму дописі актриса наголосила, що до святкової підготовки долучаються всі члени родини - і дорослі, і діти.

Для них це не лише процес створення крашанок, а й цінний час, проведений разом.

Ада Роговцева з ріднею (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

На знімках Роговцева позувала разом із донькою Катериною Степанковою, онуками, зятем, а також маленьким правнуком Костянтином.

До сімейної компанії також приєдналася активістка Юлія Бартле.

"Традиції незмінні. Кожного року всі разом - діти і дорослі фарбуємо, розмальовуємо яйця-крашанки. І це, перш за все, можливість побачитись і поспілкуватися - побути разом напередодні Великодня", - написала вона.

Світлини передають атмосферу тепла й затишку: рідні актриси захоплено працювали над писанками, добирали кольори та створювали орнаменти.

Ада Роговцева показала сімейні фото (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

На окремих кадрах можна побачити онука Ади Роговцевої Олексія Степанкова та зятя Олексія Скляренка за розписом яєць.

Також актриса показала зворушливі моменти спільної творчості з правнуком.

Окрім самого процесу, на фото можна розгледіти й уже готові великодні крашанки - яскраві, різнобарвні, оздоблені як традиційними, так і авторськими візерунками.

Ада Роговцева показала підготовку до Великодня (фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Варто зазначити, що родина Ади Роговцевої з перших днів повномасштабної війни активно підтримує Україну.

Зокрема, до лав захисників долучилися онук акторки Олексій і її зять - чоловік доньки Катерини Степанкової, який добровільно пішов воювати проти Росії. Інші члени сім’ї займаються волонтерською діяльністю.

