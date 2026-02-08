Олімпійські ігри-2026. Старт біатлону та медальні фінали: розклад українців 8 лютого

У неділю, 8 лютого, вітчизняні спортсмени виступлять на зимових Олімпійських іграх-2026 у п'яти видах спорту: сноубордингу, гірськолижному спорті, лижних перегонах, біатлоні та санному спорті.
Повний розклад виступів українців – підкаже РБК-Україна.
Об 11:00 у кваліфікації гігантського слалому у сноуборді серед жінок виступить досвідчена Аннамарі Данча, для якої це вже п'яті Олімпійські ігри в кар'єрі.
У нинішньому сезоні українка показала свій найкращий результат на етапах Кубка світу, фінішувавши четвертою в Давосі. На першій стадії потрібно потрапити у топ-16 з 32-х спортсменок.
О 12:30 стартує жіночий швидкісний спуск у гірських лижах, де Україну представить Анастасія Шепіленко.
Через погодні умови повноцінно провести підготовку спортсменкам не вдалося — частину тренувань скасували. Українка взяла участь лише в одному тестовому заїзді, де фінішувала наприкінці протоколу. Це друга Олімпіада в кар'єрі Шепіленко – на попередніх Іграх вона потрапила до топ-40.
О 13:30 відбудеться чоловічий скіатлон (10+10 км). Україна матиме двох представників – Олександра Лісогора та Дмитра Драгуна. До числа фаворитів наші спортсмени не входять, однак спробують показати гідний результат у конкуренції з 75 учасниками.
О 15:05 стартує одна з головних надій дня для українських уболівальників – змішана біатлонна естафета 4х6 км.
Команда підійде до старту без Христини Дмитренко – лідерка сезону пропустить гонку через хворобу. Тренери вирішили зберегти її для особистих дисциплін. Склад нашої збірної: Дмитро Підручний, Артем Мандзин, Юлія Городна та Олександра Меркушина.
Головними претендентами на медалі вважаються збірні Норвегії, Франції та Італії. Для України потрапляння до топ-10 стане позитивним підсумком.
У санному спорті день розпочнеться з тренувальних заїздів жіночих двійок (15:46). Олена Стецьків та Олександра Мох отримали перший стартовий номер і проведуть перші офіційні спроби на трасі в Кортіні.
А вже ввечері визначаться переможці серед чоловіків-одинаків. Третя спроба стартує о 18:00, фінал – о 19:30.
Україну представлятимуть Антон Дукач та Андрій Мандзій. Після двох заїздів вони йдуть у середині протоколу.
Розклад виступів українців 8 лютого:
Загалом на Іграх у цей день буде розіграно вісім комплектів нагород: два у сноуборді, по одному - в біатлоні, гірськолижному, ковзанярському та санному спорті, лижних перегонах та фігурному катанні.
Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".
У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:
Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".
