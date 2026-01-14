ua en ru
Ср, 14 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Збірна України з фристайлу їде на Олімпіаду-2026: чому команда не буде у повному складі

Середа 14 січня 2026 19:19
UA EN RU
Збірна України з фристайлу їде на Олімпіаду-2026: чому команда не буде у повному складі Максим Кузнєцов (фото: facebook.com/freestyleUkraine)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України з фристайлу завершила кваліфікаційний цикл до зимової Олімпіади-2026. За підсумками відбору "синьо-жовті" отримали сім ліцензій та право виступити у командному турнірі, повторивши рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заліку олімпійських квот жіночих команд.

Особливості розподілу квот та втрата восьмого місця

Українська команда з лижної акробатики гарантувала собі участь у майбутніх зимових Олімпійських іграх.

Після фінального етапу Кубка світу, що пройшов у Лейк-Плесіді (США), було сформовано остаточний рейтинг Міжнародної федерації лижного спорту (FIS).

Попри високі результати, Україна не змогла отримати максимальне представництво у вісім атлетів. На заваді став специфічний механізм перерозподілу квот.

Згідно з правилами, пріоритетне право на додаткові місця отримували країни, яким не вистачало спортсменів для формування змішаної команди (міксту).

Через цей регламент одну з жіночих ліцензій було передано Швейцарії. У підсумку чоловіча збірна України виступить у повному складі (чотири спортсмени), тоді як жіноча команда буде представлена лише трьома атлетками.

Командний турнір та історичний контекст

Завдяки наявності мінімум трьох ліцензій (і чоловічих, і жіночих), Україна вдруге в історії виступить у змішаному командному турнірі. Загальна кількість учасників у сім осіб є повторенням національного рекорду, встановленого ще на Олімпіаді 2006 року.

Варто зауважити, що здобуті ліцензії є неіменними. Хоча у відбірковий період найкращі результати демонстрували Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов серед чоловіків, а також Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська та Оксана Яцюк серед жінок, фінальний список учасників визначить тренерський штаб.

Календар олімпійських стартів

Боротьба за медалі у цій дисципліні розпочнеться у другій половині лютого 2026 року:

  • 17 лютого: кваліфікаційні виступи (чоловіки та жінки);
  • 18 лютого: жіночий фінал;
  • 19 лютого: чоловічий фінал;
  • 21 лютого: фінал серед змішаних команд.

Офіційне підтвердження всіх списків від FIS очікується 19 січня, а остаточний перелік учасників з урахуванням усіх технічних правок оприлюднять 26 січня.

Нагадаємо, що нинішній сезон став успішним для українських фристайлістів: Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський вигравали етапи Кубка світу, а Ян Гаврюк нещодавно вперше піднявся на подіум, здобувши "бронзу".

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України
Новини
США можуть атакувати Іран протягом 24 годин, Тегеран налаштований на відповідь: що відбувається
США можуть атакувати Іран протягом 24 годин, Тегеран налаштований на відповідь: що відбувається
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП