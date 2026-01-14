Збірна України з фристайлу їде на Олімпіаду-2026: чому команда не буде у повному складі

Збірна України з фристайлу завершила кваліфікаційний цикл до зимової Олімпіади-2026. За підсумками відбору "синьо-жовті" отримали сім ліцензій та право виступити у командному турнірі, повторивши рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заліку олімпійських квот жіночих команд.

Особливості розподілу квот та втрата восьмого місця

Українська команда з лижної акробатики гарантувала собі участь у майбутніх зимових Олімпійських іграх.

Після фінального етапу Кубка світу, що пройшов у Лейк-Плесіді (США), було сформовано остаточний рейтинг Міжнародної федерації лижного спорту (FIS).

Попри високі результати, Україна не змогла отримати максимальне представництво у вісім атлетів. На заваді став специфічний механізм перерозподілу квот.

Згідно з правилами, пріоритетне право на додаткові місця отримували країни, яким не вистачало спортсменів для формування змішаної команди (міксту).

Через цей регламент одну з жіночих ліцензій було передано Швейцарії. У підсумку чоловіча збірна України виступить у повному складі (чотири спортсмени), тоді як жіноча команда буде представлена лише трьома атлетками.

Командний турнір та історичний контекст

Завдяки наявності мінімум трьох ліцензій (і чоловічих, і жіночих), Україна вдруге в історії виступить у змішаному командному турнірі. Загальна кількість учасників у сім осіб є повторенням національного рекорду, встановленого ще на Олімпіаді 2006 року.

Варто зауважити, що здобуті ліцензії є неіменними. Хоча у відбірковий період найкращі результати демонстрували Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов серед чоловіків, а також Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська та Оксана Яцюк серед жінок, фінальний список учасників визначить тренерський штаб.

Календар олімпійських стартів

Боротьба за медалі у цій дисципліні розпочнеться у другій половині лютого 2026 року:

17 лютого: кваліфікаційні виступи (чоловіки та жінки);

кваліфікаційні виступи (чоловіки та жінки); 18 лютого: жіночий фінал;

жіночий фінал; 19 лютого: чоловічий фінал;

чоловічий фінал; 21 лютого: фінал серед змішаних команд.

Офіційне підтвердження всіх списків від FIS очікується 19 січня, а остаточний перелік учасників з урахуванням усіх технічних правок оприлюднять 26 січня.

Нагадаємо, що нинішній сезон став успішним для українських фристайлістів: Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський вигравали етапи Кубка світу, а Ян Гаврюк нещодавно вперше піднявся на подіум, здобувши "бронзу".